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Cronaca Giovedì 04 Giugno 2026 ore 18:30

Operaio precipita dal tetto dell'azienda e muore

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Foto di archivio

Un altro infortunio mortale sul lavoro in provincia di Livorno. Per un operaio di 34 anni non c'è stato niente da fare. Accertamenti in corso



ROSIGNANO MARITTIMO — Questa mattina a Rosignano si è verificato un incidente mortale sul lavoro in un'azienda metalmeccanica, in Via degli Artigiani.

Un operaio di una ditta esterna di circa 34 anni, di nazionalità straniera, in base ad una prima ricostruzione, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 6 metri in un macchinario mentre stava lavorando sul tetto che avrebbe ceduto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma a causa dei gravi traumi riportati l'uomo è deceduto.

Sul posto sono in corso accertamenti da parte di Dipartimento di Prevenzione dell'Asl e delle Forze dell’Ordine.

(Notizia in aggiornamento)

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