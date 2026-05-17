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Attualità Mercoledì 02 Agosto 2017 ore 13:09

Mamma cinghiale allatta in mezzo ai bagnanti

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L'ultima apparizione dei cinghiali a Calignaia, due giorni fa (foto Facebook CalignaiaMarematto)

Sulla spiaggia di Calignaia, al Romito, l'ungulato non si preoccupa della gente e nutre i propri piccoli, tra lo stupore e l'ammirazione dei turisti



LIVORNO — Suscita stupore a curiosità l'esemplare di cinghiale femmina che ormai da giorni si presenta puntualmente sulla spiaggetta di sassi a Calignaia, sotto al ponte del Romito, accompagnata dai suoi cuccioli. Qui fa un giretto, poi si sdraia un po' in disparte ed ecco che i suoi piccoli si mettono a poppare, mentre i bagnanti si avvicinano incuriositi, fanno foto e scattano video.

Gli animali non appaiono affatto disturbati e, anzi, sono ormai diventati la principale attrazione della spiaggia.

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