Attualità Mercoledì 02 Agosto 2017 ore 13:09
Mamma cinghiale allatta in mezzo ai bagnanti
Sulla spiaggia di Calignaia, al Romito, l'ungulato non si preoccupa della gente e nutre i propri piccoli, tra lo stupore e l'ammirazione dei turisti
LIVORNO — Suscita stupore a curiosità l'esemplare di cinghiale femmina che ormai da giorni si presenta puntualmente sulla spiaggetta di sassi a Calignaia, sotto al ponte del Romito, accompagnata dai suoi cuccioli. Qui fa un giretto, poi si sdraia un po' in disparte ed ecco che i suoi piccoli si mettono a poppare, mentre i bagnanti si avvicinano incuriositi, fanno foto e scattano video.
Gli animali non appaiono affatto disturbati e, anzi, sono ormai diventati la principale attrazione della spiaggia.
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