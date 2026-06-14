Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 12:32 METEO:LIVORNO18°29°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Domenica 14 Giugno 2026
Tutti i titoli:
Attraccata a Livorno la nave ong con i naufraghi ​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno Nave ong con 56 naufraghi attesa a Livorno ​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
corriere tv
Spari a Times Square dopo la vittoria dei Knicks: almeno 7 colpi tra la folla. Il video sui social
Spari a Times Square dopo la vittoria dei Knicks: almeno 7 colpi tra la folla. Il video sui social

Cronaca Domenica 14 Giugno 2026 ore 12:32

Attraccata a Livorno la nave ong con i naufraghi

Condividi
Foto di repertorio

I 23 minori non accompagnati sono stati sbarcati a Civitavecchia. Gli aggiornamenti



LIVORNO — Verso le 11,30 di questa mattina al porto di Livorno ha fatto attracco la nave ong Solidaire, con a bordo 35 migranti soccorsi nei giorni scorsi nelle acque del Mediterraneo salvati a sud di Malta.

Con loro inizialmento c'erano anche 23 minori non accompagnati che però, come hanno fatto sapere dalla Prefettura di Livorno, sono stati fatti sbarcare prima al porto di Civitavecchia.

I naufraghi sono prevalentemente di origine bengalese, ma ci sono a bordo anche persone somale ed egiziane. 

Dopo i controlli sanitari e la successiva identificazione i migranti saranno accompagnati in un centro di accoglienza in provincia di Siena, mentre per i minori già sbarcati in Lazio è previsto il trasferimento in Abruzzo, in una struttura in provincia di Chieti.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
A bordo ci sono anche 23 minori non accompagnati. La nave Solidaire attraccherà domani mattina
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Adolfo Santoro

new
Franco Cambi

DISINCANTATO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Cronaca

Attraccata a Livorno la nave ong con i naufraghi

Attualità

​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno

Cronaca

Nave ong con 56 naufraghi attesa a Livorno

Attualità

​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare