Attraccata a Livorno la nave ong con i naufraghi

I 23 minori non accompagnati sono stati sbarcati a Civitavecchia. Gli aggiornamenti

LIVORNO — Verso le 11,30 di questa mattina al porto di Livorno ha fatto attracco la nave ong Solidaire, con a bordo 35 migranti soccorsi nei giorni scorsi nelle acque del Mediterraneo salvati a sud di Malta.

Con loro inizialmento c'erano anche 23 minori non accompagnati che però, come hanno fatto sapere dalla Prefettura di Livorno, sono stati fatti sbarcare prima al porto di Civitavecchia.

I naufraghi sono prevalentemente di origine bengalese, ma ci sono a bordo anche persone somale ed egiziane.

Dopo i controlli sanitari e la successiva identificazione i migranti saranno accompagnati in un centro di accoglienza in provincia di Siena, mentre per i minori già sbarcati in Lazio è previsto il trasferimento in Abruzzo, in una struttura in provincia di Chieti.