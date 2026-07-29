Goletta Verde, le foci restano punti critici

I monitoraggi hanno toccato Marina di Cecina e Salivoli, oltre a quattro punti all'Elba, solo quattro entro i limiti

PROVINCIA DI LIVORNO — E' tornata Goletta Verde lungo le coste toscane, 20 le tappe previste comprese alcune aree della provincia di Livorno. Quella 2026 è la 40esima edizione della storica campagna estiva di Legambiente che da metà Giugno a inizio Agosto naviga la penisola in difesa di mare e costa, in Toscana nei giorni 6, 7 e 8 del mese di Luglio.

Entrando nello specifico dei punti campionati il 20% è risultato inquinato, mentre il 30% è risultato fortemente inquinato, secondo il giudizio di Goletta Verde.Il monitoraggio ha riguardato il 25% dei punti a mare (5) e il 75% dei punti prelevati in situazioni critiche di scarico, foci di fiumi (15), per un totale di 20 punti.

Sono stati 6 i punti monitorati nella provincia di Livorno che comprendono anche i quattro punti dell'Isola d'Elba.

I risultati del monitoraggio decretano quattro punti entro i limiti: la foce del fiume Cecina a Marina di Cecina, la foce unica dei fossi di Mola, in località Mola nel comune di Capoliveri, il fosso della Madonnina in località punta della rena a Portoferraio, la foce del fosso Galea la Pila nel comune di Campo nell'Elba. Gli altri due punti sono la foce del fosso Salivoli a Marina di Salivoli nel comune di Piombino risultato fortemente inquinato e la spiaggia presso il moletto del pesce in località porto a Marciana Marina risultato inquinato.

Rispetto ai cartelli di divieto di balneazione, uno strumento utile per un'informazione semplice per avvisare i bagnanti di eventuali criticità, i tecnici di Goletta Verde non li hanno trovati nel 60% dei punti monitorati alla foce dei fiumi, in ben 12 casi infatti erano assenti.

“Rispetto allo scorso anno abbiamo rilevato lievi miglioramenti per la qualità delle acque dei fiumi che si riversano nelle zone costiere della Toscana. Va meglio anche l’Elba: alla foce del fosso di Mola a Capoliveri, passata da molto inquinato a norma, e al Moletto del pesce a Marciana Marina, passato da molto inquinato a inquinato. Invece rimangono stabili alcune criticità alle foci dei fiumi nella parte centrale e sud della Toscana: nella zona di Salivoli, Follonica e Ansedonia, tutti i punti campionati risultano molto inquinati. - hanno dichiarato Fausto Ferruzza e Federico Gasperini, rispettivamente Presidente e Direttore di Legambiente Toscana - Nei prossimi anni verificheremo se il miglioramento rilevato nella zona nord e all’Elba diventerà un trend positivo o se è stato solo un episodio isolato di quest’anno".