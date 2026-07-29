Politica Mercoledì 29 Luglio 2026 ore 11:32
"Serve ordinanza per rimuovere quei tornelli"
Prosegue la protesta per l'accesso libero alle spiagge di Matteo Hallissey, presidente di Radicali Italiani e +Europa, che ha sollevato il caso di Livorno
LIVORNO — “Dopo la nostra iniziativa contro i tornelli e il pagamento richiesto per raggiungere il mare, la Capitaneria di Porto è stata vista al lido che avevamo visitato. Intanto, in un altro stabilimento è esplosa la protesta dei bagnanti contro divieti introdotti durante la stagione, nuove tariffe e cabine negate anche a clienti storici”. Così Matteo Hallissey, presidente di Radicali Italiani e +Europa impegnato da anni nella battaglia per il libero accesso alle spiagge e per l'applicazione delle norme sulle concessioni balneari.
“In molti stabilimenti livornesi è stato documentato come i percorsi gratuiti per raggiungere il mare siano difficili da individuare e la necessaria cartellonistica sia presente soltanto in due casi. Chi vuole fare un bagno senza usufruire dei servizi non può essere costretto a superare tornelli, recinti e passaggi quasi nascosti", ha spiegato Hallissay. Nei giorni scorsi due blitz a Livorno. Contestata la presenza di tornelli che limitano l'accesso al mare richiedendo un pagamento per attraversare il tratto che porta al mare. I tornelli sono ritenuti un impedimento per l'accesso a quello che dovrebbe essere un diritto di tutti: raggiungere il mare, anche se in presenza di piattaforme.
"Chiediamo al Comune di Livorno e alla Regione Toscana di intervenire: serve un’ordinanza per rimuovere i tornelli, rendere il libero accesso realmente visibile e garantito e avviare finalmente gare pubbliche e trasparenti per tutte le concessioni. Le proteste di questi giorni dimostrano che il sistema attuale non convince più neppure molti degli stessi storici bagnanti”, ha concluso Hallissey.
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI