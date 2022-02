Firmato il patto contro l'abusivismo immobiliare

Camera di commercio e Fimaa hanno firmato il protocollo per tutelare il settore, dai professionisti ai consumatori

LIVORNO — La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno e la Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari (Fimaa) delle province di Livorno e Grosseto hanno firmato un protocollo per arginare il fenomeno dell'abusivismo nell'intermediazione immobiliare. Tra i firmatari anche un'associazione di consumatori.

Un fenomeno, hanno spiegato in una nota, da cui deriva un forte danno agli operatori, agli utenti finali nonché al fisco e all'Inps, quindi alla collettività nel suo insieme. Tra gli strumenti pensati per tutelare il settore e salvaguardare i consumatori c'è la qualificazione professionale degli operatori regolari.

"Per essere in regola l'agente immobiliare deve avere un diploma, deve aver frequentato un corso, aver superato un esame ed avere effettuato l'iscrizione alla Camera di Commercio - ha riassunto il presidente di Fimaa Confcommercio Livorno Roberto Canelli - Deve inoltre possedere i requisiti morali come la comprovata assenza di condanne. Deve infine aver stipulato un'assicurazione per la responsabilità civile a copertura dei danni per eventuali negligenze ed errori nello svolgimento della sua funzione. Queste ed altre prerogative sono pensate come tutela del consumatore finale, sia questo un venditore, un acquirente, un locatario o un locatore".

E' d'accordo Luciano Bianchi, presidente Fimaa Confcommercio Grosseto. "Il fenomeno crea danni erariali, previdenziali ed assicurativi ed è lesiva della dignità professionale degli agenti in regola. E' per questo che Fimaa Confcommercio continuerà a segnalare gli illeciti. La grande novità che sottende a questo protocollo - ha concluso - è che la Cciaa stessa si fa promotrice e coordinatrice nella prevenzione e nel contrasto delle irregolarità nell'intermediazione immobiliare. E' la riprova della determinazione nel combattere efficacemente l'abusivismo".