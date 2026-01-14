Questo sito contribuisce alla audience di 
Mercoledì 14 Gennaio 2026
Politica Mercoledì 19 Novembre 2025 ore 08:00

Tirrenica, "ora si passi dagli annunci ai fatti"

Presentati dal Pd una serie di emendamenti alla Legge di Bilancio. Marras: "La Toscana attende risposte dal governo Meloni"



PROVINCIA DI LIVORNO E GROSSETO — Il Partito Democratico ha presentato al Senato un pacchetto di emendamenti alla Legge di Bilancio dedicato alla Tirrenica e alle principali infrastrutture della Toscana. 

"Gli emendamenti sono stati firmati da Ylenia Zambito, Silvio Franceschelli e Dario Pardini e che sono frutto del lavoro svolto anche alla Camera da Marco Simiani in strettissimo collegamento con il segretario regionale Emiliano Fossi e il presidente della Regione Eugenio Giani, fino ai rappresentanti territoriali. -  ha spiegato Francesco Gazzetti, responsabile Infrastrutture e Trasporti del Pd Toscana - Oltre agli interventi sulla Tirrenica, per la quale il Pd propone sia risorse pluriennali come 300 milioni annui sia finanziamenti immediati per la realizzazione dei primi lotti e la manutenzione straordinaria dell’Aurelia, gli emendamenti riguardano l’intero sistema infrastrutturale regionale".

Tra le misure presentate figurano: tre emendamenti dedicati alla E78 – Due Mari, con investimenti da 314, 341 e 366 milioni di euro per il 2027, destinati all’adeguamento e al completamento dei tratti San Zeno–Arezzo–Palazzo del Pero e del collegamento verso l’E45; ⁠Tirrenica, con 300 milioni annui dal 2028 al 2033 e ulteriori 50 milioni all’anno per il biennio 2026–2027 per la manutenzione straordinaria della S.S. Aurelia; ⁠Pontremolese, con 300 milioni annui dal 2027 al 2032 per il completamento del raddoppio ferroviario; ⁠Fi-Pi-Li, con 200 milioni annui dal 2027 al 2030 per adeguamento e sicurezza; ⁠SS12 Abetone–Brennero, con 198 milioni per il 2027 dedicati al sistema tangenziale e ai collegamenti con l’A11; due interventi sulla SS67 Tosco-Romagnola, da 151 e 81 milioni per il 2027; ⁠raccordo Siena–Firenze, con 100 milioni annui dal 2027 al 2030; ⁠Lotto Zero Livorno, con 100 milioni annui fino al 2032; raddoppio Siena–Poggibonsi, con 70 milioni annui dal 2027 al 2032; Ponte sul Cecina, con 7 milioni nel 2027 per demolizione e ricostruzione; collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce con 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028; progettazione quadruplicamento della tratta ferroviaria Livorno-Pisa-Firenze, 10 milioni di euro per l'anno 2026.

"Ora è il momento della responsabilità della maggioranza, in particolare delle senatrici e dei senatori toscani, chiamati a sostenere queste proposte che rappresentano un contributo reale a sicurezza, mobilità e crescita economica dei territori. - hanno commentato dal Pd - La Toscana attende risposte dal governo Meloni. Il Pd ha fatto la sua parte mettendo sul tavolo proposte concrete. Adesso chiediamo al centrodestra di smettere con gli annunci e le polemiche e di scegliere, finalmente, la strada della concretezza per il bene delle toscane e dei toscani", ha concluso Gazzetti.

