Accoltellato 39enne durante una rissa

Indagini in corso da parte dei carabinieri per individuare il responsabile e i coinvolti nella rissa

LIVORNO — Nella giornata di ieri verso le 13 nel quartiere Venezia un 39enne tunisino è stato accoltellato durante una rissa.

L'uomo, soccorso e portato in ospedale, ha ricevuto una prognosi di 15 giorni per una ferita ad una gamba.

I carabinieri stanno indagando per indivuduare il responsabile dell'aggressione e per rintracciare altre persone coinvolte nella rissa dove pare che sia comparso anche un machete.

Sarebbero circa 10 le persone coinvolte, tutte di origine nordafricana. Sembra che la pista seguita dagli investigatori sia collegata allo spaccio di droga.