Maestri del Lavoro per la cultura della sicurezza

Cinque i rappresentanti del Consolato di Livorno che hanno ricevuto la Stella al Merito per particolari meriti di laboriosità e integrità personale

PROVINCIA DI LIVORNO — Nella solenne cerimonia che si è svolta il primo Maggio a Firenze nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio sono state consegnate le onorificenze ai nuovi Maestri del Lavoro del 2025.

Per il Consolato di Livorno, hanno ricevuto le Stella al Merito: Giacomo Baldi (Montescudaio), Mario Bartoli (Castagneto Carducci), Giampaolo Chiosi (Livorno), Alessandro Delton (Cecina) e Renzo Morucci (Livorno).

La Stella al Merito del Lavoro è una prestigiosa onorificenza della Repubblica conferita ogni anno dal Capo dello Stato a quei lavoratori che, nella loro esperienza lavorativa, si siano distinti per particolari meriti di laboriosità e integrità personale.

A consegnare le onorificenze sono stati i Prefetti dei capoluoghi toscani, affiancati dai sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, la sindaca della Città Metropolitana di Firenze Sara Funaro, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Console Regionale della Federazione Maestri del Lavoro Massimo Tucci, il Presidente dell’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani Fiorenza Ciullini, il Presidente del Gruppo Toscano dei Cavalieri del Lavoro Cesare Puccioni e il Direttore dell’Ispettorato del Lavoro Francesco Gattola.

I nuovi Maestri affiancheranno gli altri componenti del Consolato Provinciale livornese che da anni sono impegnati nelle scuole per la diffusione della cultura della sicurezza, richiamando l’attenzione degli allievi su temi quali la prevenzione degli infortuni, la tutela della salute dei lavoratori, la sicurezza sul lavoro, negli ambienti di vita e nelle scuole. In particolare nell’anno scolastico in corso sono stati effettuati 38 incontri di due ore che hanno coinvolto 748 studenti degli ultimi tre anni della scuole secondarie di secondo grado della provincia di Livorno.

I Maestri del Lavoro giocano un ruolo importante nella promozione della sicurezza sul lavoro, contribuendo alla sensibilizzazione, alla formazione e alla diffusione di buone pratiche. La loro esperienza e le loro competenze possono essere fondamentali per la creazione di ambienti di lavoro più sicuri e protetti.