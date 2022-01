L'allerta per vento è valida dalla mezzanotte di oggi fino alle 18 di domani. Le raccomandazioni della protezione civile

LIVORNO — Il centro funzionale di monitoraggio meteo della protezione civile regionale ha diramato un codice giallo per vento su Livorno e Gorgona, valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 18 di domani.

In caso di forte vento, la protezione civile raccomanda di fare attenzione quando ci si trova all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani; di guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi; di spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta e di limitare le attività all’aperto e gli spostamenti.

La protezione civile invita unoltre a fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.) e di non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.