Cronaca Giovedì 10 Aprile 2025 ore 18:15
Cadavere nel campo, indagini in corso
Al momento resta ignota l'identità del corpo senza vita trovato a Collesalvetti in un campo
COLLESALVETTI — Proseguono le indagini dei carabinieri dopo il ritrovamento di un corpo di un uomo senza vita in un campo lungo la strada regionale 206, nel territorio di Collesalvetti.
Al momento, visto lo stato di avanzata decomposizione del corpo, l'identità resta ignota ma dalle prime ipotesi non si tratterebbe di qualcuno della zona.
Soltanto gli esami autoptici e del dna potranno dare un nome all'uomo, la cui morte risalirebbe a diversi mesi fa.
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI