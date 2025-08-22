Questo sito contribuisce alla audience di 
venerdì 22 agosto 2025
Fuga davanti ai carabinieri, arrestato per spaccio Ancora maltempo, nuova allerta meteo Legionella, riaprono le docce in spiaggia Bus di nuovo bloccati dalle auto
Cronaca venerdì 23 agosto 2024 ore 08:57

Incidente mortale col trattore

Un uomo di 78 anni ha perso la vita, dopo che il trattore si è ribaltato. Inutili i soccorsi



COLLESALVETTI — Tragedia ieri in una campana dove un uomo di 78 anni a bordo del suo trattore ha perso la vita dopo essere rimasto intrappolato sotto il mezzo ribaltato.

A trovare l'uomo sono stati alcuni familiari che hanno allertato i soccorsi.

È stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso ma purtroppo l'uomo è deceduto.

