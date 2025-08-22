Cronaca venerdì 23 agosto 2024 ore 08:57
Incidente mortale col trattore
Un uomo di 78 anni ha perso la vita, dopo che il trattore si è ribaltato. Inutili i soccorsi
COLLESALVETTI — Tragedia ieri in una campana dove un uomo di 78 anni a bordo del suo trattore ha perso la vita dopo essere rimasto intrappolato sotto il mezzo ribaltato.
A trovare l'uomo sono stati alcuni familiari che hanno allertato i soccorsi.
È stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso ma purtroppo l'uomo è deceduto.
