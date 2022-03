​Come mettere alla prova il proprio inglese?

Come si valuta il proprio livello? In quali modi è possibile capire il proprio grado di padronanza dell’inglese?

TOSCANA — L’inglese è una lingua parlata da milioni di persone nel mondo, ma fino a pochi anni fa il suo ruolo non era rilevante quanto lo è oggi e ad essa veniva dedicata meno importanza all’interno dei diversi percorsi accademici.

Ora invece questa lingua ha un ruolo assolutamente fondamentale e ne sono sempre più consapevoli anche i ragazzi, che sono ormai abituati a utilizzarla per accedere alle numerose informazioni presenti online solo in lingua originale, ma anche per comunicare con amici all’estero, utilizzare software non disponibili in italiano e in molte altre occasioni.

Tuttavia va detto che rispetto alle media europea l'Italia resta il fanalino di coda per apprendimento dell'inglese.

Tuttavia è un fatto che all’interno dei percorsi scolastici l’inglese viene oggi studiato in maniera più intensiva e diversi studenti optano addirittura per seguire corsi aggiuntivi che vadano a migliorare ulteriormente le loro competenze.

Conoscere l’inglese rende le persone più sicure di sè, sia durante gli spostamenti all’estero, che durante le conversazioni private o lavorative con persone che vivono in altri paesi del mondo. Apprenderlo al meglio non viene più considerato come un peso ma anzi come un’ottima opportunità per aumentare il proprio bagaglio di conoscenze e rendere inoltre il proprio CV più attraente.

Ma come si valuta il proprio livello? In quali modi è possibile capire il proprio grado di padronanza dell’inglese?

La scuola di inglese, un ottimo punto di riferimento

Per conoscere, nonché ampliare, le proprie skills linguistiche una delle modalità principali è quella di scegliere una scuola d'inglese a Firenze o nelle altre principali città italiane, affidandosi a brand noti nel settore come ad esempio Wall Street English, così da avere la garanzia di una struttura affidabile e professionale.

Molte scuole offrono direttamente online dei test di valutazione, che permettono di capire esattamente qual è il proprio livello di comprensione e produzione linguistica. Il risultato è quindi utile sia per lo studente che lo effettua, che anche per la scuola che in questo modo può indirizzare l’allievo verso il corso più idoneo al proprio livello di preparazione.

Qualora si voglia seguire un corso in presenza con un insegnante dedicato, questo test viene effettuato direttamente dall’insegnante, che ha quindi modo di individuare un piano di studio individuale e personalizzato sul singolo individuo.

Tra i vantaggi di un test in presenza c’è la possibilità avere anche un’interazione verbale con il docente, così da avere una comprensione ancora migliore del proprio livello che si basi anche sul parlato.

Piattaforme di inglese online, una buona alternativa

Da diversi anni sono presenti in rete diverse piattaforme di studio delle lingue straniere, alcune delle quali si configurano come vere e proprie scuole di inglese online. Anche tramite questi siti è possibile effettuare un test che darà modo di comprendere il proprio livello di inglese o di inquadramento linguistico o addirittura prenotare una lezione con un insegnante madrelingua che potrà valutare in diretta il proprio livello.

Gli insegnanti presenti su queste piattaforme sono nella maggior parte dei casi dei professionisti madrelingua con una lunga esperienza nel settore dell’insegnamento. Si tratta quindi di un’ottima alternativa per chi non ha modo di rivolgersi a una scuola di inglese dotata di una sede fisica, che sia per impegni di studio o di lavoro.



Conoscere il proprio livello di inglese è sicuramente importante, perché dà modo allo studente di individuare il miglior corso da seguire, oppure, qualora si volesse optare per un percorso di studio autonomo, di acquistare i libri di testo più idonei per il proprio grado di preparazione.

Ovviamente la strada più efficace è quella di seguire un corso one-to-one con un insegnante specializzato, che sarà in grado di colmare eventuali lacune e correggere il singolo studente affiancandolo passo dopo passo.

Altrettanto importante, una volta raggiunto un buon livello di padronanza, è mantenere “allenato” il proprio inglese con diverse strategie, come quella di seguire ulteriori corsi di mantenimento, leggere libri in inglese o anche semplicemente guardando film e serie TV in lingua originale.