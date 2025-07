Lavori alla segnaletica su strada

Si tratta di lavori di ripristino della segnaletica orizzontale lungo le principali arterie della viabilità cittadina

LIVORNO — Sono iniziati giovedì 17 Luglio alcuni lavori di ripasso della segnaletica orizzontale estesa che interessano importanti arterie stradali cittadine. Gli interventi sono gestiti dall'ufficio Sicurezza stradale del Comune di Livorno ed eseguiti dalla ditta Dgm Srl di Livorno.

Il ripristino della segnaletica è iniziato da via di Levante, poi toccherà viale Nazario Sauro e viale Boccaccio, per risalire a tutta l'Aurelia cittadina fino a via Firenze.



Visto che il ripasso interesserà anche le aree di sosta, l’Amministrazione comunale attraverso una nota chiede la collaborazione dei cittadini per il rispetto dei cartelli di divieto di sosta che saranno man mano posizionati, secondo l'andamento dei lavori.