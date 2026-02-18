Cade in una botola in cantiere, ferito 45enne

Il lavoratore, residente nel Cuoio, ha fatto un volo di 2-3 metri. E' caduto in una botola mentre lavorava ai cantieri di Porta a Mare

SANTA MARIA A MONTE — Un volo di due-tre metri mentre era al lavoro: è quanto accaduto nel pomeriggio di lunedì 17 Settembre ai cantieri Benetti di Porta a Mare, a Livorno, dove un operaio di 45 anni, residente a Santa Maria a Monte, è caduto all’interno di una botola riportando un trauma al torace.

Subito soccorso dai colleghi presenti in cantiere, è stato poi affidato alle cure della Società Volontaria di Soccorso , intervenuti con un’ambulanza insieme al medico e all’infermiere del 118 a bordo dell’automedica dell’Asl Toscana nord ovest.

L’uomo, sempre rimasto cosciente, è stato soccorso prima dai colleghi e poi dal personale del 118, intervenuto inizialmente in codice rosso. Dopo le prime valutazioni sul posto, le condizioni del ferito si sono rilevate più lievi del previsto e per questo trasferito in codice giallo al pronto soccorso, per accertamenti sulle eventuali fratture alle costole.