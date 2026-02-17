Questo sito contribuisce alla audience di 
Martedì 17 Febbraio 2026
Cronaca Martedì 17 Febbraio 2026 ore 17:15

Cadavere di una donna in mare

Foto di archivio

L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti. Accertamenti in corso ma si ipotizza una caduta accidentale



LIVORNO — Nel primo pomeriggio di oggi, 17 Febbraio, verso le 15, in mare vicino al moletto Nazario Sauro, sul lungomare di Livorno, è stata trovata una donna di 63 anni, di nazionalità ucraina, ormai priva di vita.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata delle Misericordia ma il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Nella zona è intervenuta la polizia di Stato, che ha avviato gli accertamenti e informato il magistrato di turno della procura. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La polizia scientifica è intervenuta per i rilievi del caso ma in seguito le indagini sono state affidate alla Capitaneria di porto.

In base ad una prima ricostruzione della polizia, sembrerebbe trattarsi di una caduta accidentale in mare fra le barche ormeggiate avvenuta dalla spalletta dove è stata trovata la borsa della donna.

Alcuni passanti hanno poi scorto una scarpa fra le onde e hanno dato l'allarme.

(Notizia in aggiornamento)

