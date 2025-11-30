Questo sito contribuisce alla audience di 
domenica 30 novembre 2025
Attualità domenica 30 novembre 2025 ore 10:31

Itinerario in barca a vela per i siti Unesco

Museo archeologico Rio Elba

Il tavolo del progetto che coinvolge l'Arcipelago Toscano si terrà al Museo archeologico di Rio nell'Elba



RIO — Si terrà a Rio nell’Elba martedì 2 Dicembre il primo Tavolo di lavoro del progetto Via  Patrimonia-Act con gli stakeholder locali per la realizzazione di un itinerario in barca a vela per i siti Unesco dell'Arcipelago Toscano.

Via Patrimonia-Act, come spiegano dal Comune di Rio in una nota, è un progetto che punta a valorizzare gli itinerari turistici della Toscana in chiave sostenibile e inclusiva, ed è stato recentemente illustrato al TTG di Rimini come esempio di innovazione e collaborazione tra enti locali, operatori turistici e comunità, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale e naturale della regione.

L’iniziativa, sostenuta dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo e presentata da Sonia Pallai, responsabile del turismo di Anci Toscana, consiste nella creazione di  itinerari tematici nelle aree costiere di Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e Provenza-Alpi-Costa Azzurra, poi raccolti nella piattaforma “Via Patrimonia”.

L’evento, che è previsto dalle  9,45 di martedì 2 Dicembre presso il  Museo Archeologico di Rio nell’Elba, sarà un momento di condivisione e lavoro per una messa a valore comune del territorio e del patrimonio naturale e culturale dell’Arcipelago Toscano.

Il Comune di Rio accoglierà i partecipanti con i saluti istituzionali del sindaco Marco Corsini. 

Grazie al coinvolgimento di un team di professionisti del turismo che saranno presenti, verranno affrontate diverse tematiche: dati statistici del territorio, blue economy e creazione di un’offerta turistica di valore. 

Inoltre, verrà presentato lo stato attuale dell’itinerario e verrà realizzato un laboratorio di co-progettazione con la partecipazione del Commissario Straordinario del PNAT, Matteo Arcenni e del Direttore, Maurizio Burlando.

I partecipanti avranno l’opportunità di visitare insieme alcuni luoghi che saranno valorizzati dal Progetto e di condividere un light lunch.

I comuni interessati dagli itinerari di Via Patrimonia – Act sono Capraia, Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Porto Azzurro,  Marciana,  Marciana Marina,  Rio, Scarlino e il  Comune dell'Isola del Giglio.

