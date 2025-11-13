Questo sito contribuisce alla audience di 
giovedì 13 novembre 2025
Autorità portuale, Gariglio è presidente Traghetti, "notizia positiva per l'occupazione" Legge di Bilancio 2026, emendamenti Ancim
Lavoro giovedì 13 novembre 2025 ore 12:16

"Positiva notizia del respingimento ricorso"

Foto di archivio

Mirko Lami, Cgil Toscana - delega alla continuità territoriale, commenta la sentenza del Tar sul bando dei collegamenti marittimi nell'Arcipelago



ARCIPELAGO TOSCANO — "La Cgil Toscana intende esprimere soddisfazione per la notizia relativa al respingimento del Tar del ricorso avanzato da Blu Navy contro il bando della Regione sul servizio di cabotaggio marittimo. Questo potrà dare risposte non solo agli abitanti dell'Elba e ai pendolari ma anche agli abitanti delle isole del nostro arcipelago toscano e ai lavoratori".

Lo dichiara Mirko Lami, Cgil Toscana, delegato alla continuità territoriale.

"La Cgil ha cercato sempre di tenere accesi i riflettori su questo tema, - prosegue Lami -  manifestando e - come riconosce dall'ex assessore Stefano Baccelli - cercando sempre di portare un valore aggiunto, collaborando e portando ogni volta delle proposte da confrontare e dibattere. Dobbiamo dire che questo sforzo ci ha portato un ottimo esito.
Ora non dobbiamo abbassare la guardia ma seguire passo passo l'evolversi di questo risultato".

