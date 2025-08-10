Presidenza del Parco, "ricorso in tutte le sedi"

Il Pd chiede di dare battaglia per una terna di nomi all'altezza di guidare il Parco Nazionale Arcipelago Toscano

ARCIPELAGO TOSCANO — "Siamo ormai vicini alla scadenza del tempo concesso alla Regione per l’intesa su uno dei nomi proposti dal ministero dell’Ambiente per la presidenza del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Si sono susseguiti negli ultimi mesi appelli dei sindaci singolarmente, della Comunità del Parco, delle Associazioni ambientaliste e economiche, per chiedere al ministero di tornare indietro sulla proposta di terna inviata alla Regione che non rappresenta nessuna competenza in materia ambientale, di tutela e valorizzazione, e nessun collegamento con il territorio dell’arcipelago".

Simone De Rosas, segretario Pd Val di Cornia Elba, Alessandro Franchi, segretario Pd Livorno, e Giacomo Termine, segretario Pd Grosseto, attraverso una nota congiunta chiedono a Comunità del Parco di dare battaglia in tutte le sedi sulla scelta del nuovo presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

"Associazioni ambientaliste, categorie economiche e istituzioni hanno ricordato come il Parco non garantisca solo la protezione dell’ambiente ma sia diventato nel tempo - e può esserlo di più - un tassello fondamentale per lo sviluppo dell’Elba e di tutte le isole toscane e che il PNAT come organismo sovracomunale e sovraordinato ai comuni è essenziale, - proseguono i tre segretari Pd - per esempio per l’urbanistica e anche per questioni dirimenti com’è oggi quella degli ungulati. Per questo istituzioni e comparto economico avevano chiesto ormai oltre un mese fa la nomina di Sammuri come commissario dell’ente che attualmente di fatto si trova paralizzato e senza guida e poi la designazione di un o una presidente competente e radicato da concertare con il territorio".

"Bene ha fatto la Regione fin qui a non concedere nessuna intesa su nessuna delle proposte e a scrivere anche lei al ministero per chiedere di cambiare la terna con nomi all’altezza di un’istituzione importante come il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. - aggiungono i tre vertici del Pd - Il ministero non ha ascoltato nessuno se non probabilmente gli appetiti di Fratelli d’Italia che ha come unica bussola nella nomina dei presidenti di enti e associazioni governative l’occupazione di posti con propri fedelissimi. Poco importa se non sanno nulla di quel che vanno a guidare e del territorio, tanto i danni li paga chi ci vive e chi lavora".

"Troviamo l’atteggiamento del ministero inaccettabile e siamo d’accordo con le posizioni espresse da chi l’arcipelago lo vive e da chi conosce l’importanza per tutte e tutti noi del Parco Nazionale, come i sindaci e le associazioni ambientaliste e economiche. - aggiungono i tre segretari del Pd - Per questo chiediamo che la Comunità del Parco, unita, in rappresentanza dei comuni dell’arcipelago, delle due province coinvolte e della Regione Toscana, delle cittadine e dei cittadini dell’arcipelago toscano e delle attività economiche, agiscano in tutte le sedi, anche giudiziarie, per fermare una nomina dannosa per il territorio".

"Non è una partita a Risiko, è la vita delle persone e lo sviluppo dell’arcipelago, se il ministero non lo capisce, occorre opporsi per difendere l’interesse generale che certamente non è nominare un iscritto a Fratelli d’Italia ma un bravo o una brava presidente del PNAT", concludono De Rosas, Franchi e Termine.