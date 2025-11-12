Questo sito contribuisce alla audience di 
mercoledì 12 novembre 2025
Attualità mercoledì 12 novembre 2025 ore 16:21

Bando unico traghetti, c'è l'ok del Tar

Foto di archivio

Il Tar Toscana ha dato ragione alla Regione Toscana nel ricorso presentato da Bn di navigazione



FIRENZE — Con una sentenza pubblicata oggi, 12 Novembre 2025, il Tar Toscana ha dato ragione alla Regione Toscana nel ricorso presentato da Bn di navigazione (Blu Navy).

Il ricorso era stato presentato contro il bando a lotto unico, pubblicato dalla Regione Toscana per i collegamenti marittimi in continuità territoriale con le isole dell'Arcipelago Toscano, Elba, Giglio e Capraia.

Dopo una indagine di mercato pubblicata dalla Regione Toscana per conoscere l'interesse per le varie rotte marittime, era emerso che le compagnie di navigazione partecipanti avevano espresso interesse solo per la tratta Piombino-Portoferraio.

Toremar aveva poi comunicato che non avrebbe partecipato ad un bando diviso in più lotti.

Da qui, dopo una serie di passaggi, era stato pubblicato un bando a lotto unico per garantire la copertura di tutte le tratte di interesse. 

La compagnia Bn di navigazione aveva fatto ricorso al Tar con la motivazione che tale lotto unico avrebbe penalizzato le compagnie di navigazione più piccole ma il Tar ha rigettato tali motivazioni e ha quindi dato ragione all'operato della Regione Toscana, spiegando nel dettaglio i motivi.

La sentenza completa del Tar è disponibile come allegato pdf in fondo all'articolo.

