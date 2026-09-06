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Cronaca Domenica 06 Settembre 2026 ore 15:10
Cade in piazza e si frattura il femore
Una donna di 86 anni è stata soccorsa ed elitrasportata all'ospedale "Misericordia" di Grosseto
ISOLA DI CAPRAIA — Una brutta caduta accidentale per un'anziana di 86 anni, residente sull'Isola di Capraia.
Il fatto è accaduto verso le 12 di oggi in piazza Milano, la principale piazza dell'isola.
La donna è stata soccorsa dall'ambulanza della Svs ed è stato attivato l'elisoccorso Pegaso 3 per il trasferimento all'ospedale Misericordia di Grosseto per le cure necessarie.
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