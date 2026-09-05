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Cronaca Domenica 07 Settembre 2025 ore 17:21
Quattro ciclisti feriti durante la gara
È accaduto questa mattina durante la Gran fondo, gara cicloamatoriale
LIVORNO — Durante la Gran fondo di Livorno, questa mattina dei ciclisti sono caduti in via della Valle Benedetta in località Colognole.
Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118
Sono 4 i feriti uno dei quali ha riportato un trauma toracico con fratture costali e trauma ad una spalla ed è stato trasportato all'ospedale di Livorno.
Gli altri feriti sono stati trasportati all'Ospedale Cisanello di Pisa.
(Notizia in aggiornamento)
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