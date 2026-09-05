Quattro ciclisti feriti durante la gara

È accaduto questa mattina durante la Gran fondo, gara cicloamatoriale

LIVORNO — Durante la Gran fondo di Livorno, questa mattina dei ciclisti sono caduti in via della Valle Benedetta in località Colognole.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118

Sono 4 i feriti uno dei quali ha riportato un trauma toracico con fratture costali e trauma ad una spalla ed è stato trasportato all'ospedale di Livorno.

Gli altri feriti sono stati trasportati all'Ospedale Cisanello di Pisa.

(Notizia in aggiornamento)