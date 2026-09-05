Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 08:30 METEO:LIVORNO21°34°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Domenica 06 Settembre 2026
Tutti i titoli:
​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno The Guardian incorona le isole dell'Arcipelago Cento candeline per nonna Alba ​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
corriere tv
Il matrimonio dei Me contro Te a Milano: il video del bacio di Sofia e Luigi davanti a 6 mila ospiti-fan
Il matrimonio dei Me contro Te a Milano: il video del bacio di Sofia e Luigi davanti a 6 mila ospiti-fan

Cronaca Domenica 07 Settembre 2025 ore 17:21

Quattro ciclisti feriti durante la gara

Condividi

È accaduto questa mattina durante la Gran fondo, gara cicloamatoriale



LIVORNO — Durante la Gran fondo di Livorno, questa mattina dei ciclisti sono caduti in via della Valle Benedetta in località Colognole.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118

Sono 4 i  feriti uno dei quali ha riportato un trauma toracico con fratture costali e trauma ad una spalla ed è stato trasportato all'ospedale di Livorno.

Gli altri feriti sono stati trasportati all'Ospedale Cisanello di Pisa.

(Notizia in aggiornamento)

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Compie cento anni la signora Alba Biagini Bernini, conosciuta come "la materassaia della Valle Benedetta". Gli auguri del sindaco a nome della città
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Marco Celati

new
Franco Cambi

RACCONTI DELLA DOMENICA

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno

Attualità

The Guardian incorona le isole dell'Arcipelago

Attualità

Cento candeline per nonna Alba

Attualità

​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare