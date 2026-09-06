Si ferisce lungo il sentiero, vola Drago

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Un uomo è stato soccorso con l'elicottero dei vigili del fuoco in una zona impervia e poi trasportato al Pronto soccorso

LIVORNO — Allarme scattato questa mattina alle 9,35 per un uomo che si è ferito presso il sentiero del Ristorante, dedicato a mountain bike ed enduro, nella zona di Antignano.

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Livorno é intervenuta per portargli soccorso ma, a causa delle condizioni dell'infortunato e dell'ambiente molto impervio, la squadra di terra ha richiesto l'intervento dell'elicottero Drago del Reparto volo dei vigili del fuoco di Arezzo.

Il ferito è stato soccorso e poi affidato alle cure del personale sanitario dell'ambulanza della Misericordia e poi trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Livorno.

(Notizia in aggiornamento)