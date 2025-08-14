Capraia, presidio estivo dei vigili del fuoco

Brivido a Taiwan: l'aereo tocca terra con il motore e sfida il vento del tifone

I ringraziamenti del commissario prefettizio e l'auspicio di trovare una sede per il distaccamento sull'isola

ISOLA DI CAPRAIA — Nella mattinata di mercoledì 13 Agosto si è tenuta una riunione sull’Isola di Capraia tra il Comandante dei vigili del fuoco di Livorno, ingegner Pietro Vincenzo Raschillà, e il Commissario Straordinario, Viceprefetto aggiunto Luca Mascaro, per fare il punto sull’andamento della stagione estiva, caratterizzata da un importante flusso turistico, durante la quale è stato attivato, in continuità con gli ultimi anni, il presidio stagionale dei vigili del fuoco.

Tale presidio, che presta servizio nell’arco della 24 ore dal 2 Agosto al 31 Agosto 2025, costituisce un potenziamento della presenza dei vigili del fuoco di Livorno sull’Isola, ordinariamente garantita da un distaccamento volontario che, istituito nel 2018, è stato reso operativo dal 2019.

Nell’occasione sono stati svolti una serie di incontri con tutti i rappresentanti delle Istituzioni presenti sull’Isola quali l’Arma dei Carabinieri, la Guardia Costiera e la Polizia Municipale, conclusi con una visita al poliambulatorio medico gestito dal personale sanitario della USL Toscana Nord Ovest.

Il Commissario Straordinario, ha voluto ringraziare i vigili del fuoco per aver garantito anche per questa estate il dispositivo di soccorso pubblico sull’isola nel periodo di maggiore presenza turistica e per l’integrazione che sono riusciti a raggiungere con la popolazione isolana.

Il Comandante Raschillà nel rinsaldare i rapporti di collaborazione tra il Comando di Livorno ed il Comune Capraia Isola, che contribuisce in buona parte per assicurare la logistica dei vigili del fuoco inviati dal continente, ha auspicato al contempo che nel futuro si possa trovare una sede definitiva per il Distaccamento volontario di Capraia, adeguata per le moderne esigenze del servizio di soccorso.