Pioggia su costa e isole, neve in montagna

La Protezione civile regionale ha diffuso una nuova allerta meteo con codice giallo. Il maltempo non molla la Toscana. Ecco i dettagli

LIVORNO — Il maltempo insiste tanto che una nuova perturbazione interesserà oggi, venerdì 10 Dicembre, quasi tutta la Toscana, con precipitazioni che, a partire dalle zone costiere, si estenderanno al resto del territorio regionale.

Sono previste piogge dal pomeriggio, anche con rovesci e temporali sulle zone meridionali, e nevicate, che interesseranno, fino alla mattina di domani, sabato 11 Dicembre, inizialmente le zone nord-occidentali della regione e poi i restanti rilievi.

Nella serata di oggi possibili nevicate anche sulle zone collinari centro-meridionali; domani mattina nevicate sull'Appennino aretino e sul monte Amiata, fino a quote di collina.

Il codice giallo emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per rischio frane e allagamenti avrà validità fino alla mezzanotte di oggi, venerdì. Per il rischio neve, è esteso fino alle 7 di sabato 11 per i rilievi dell’arco sud-orientale.