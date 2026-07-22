Il Parco Arcipelago Toscano compie 30 anni

Trent’anni di tutela, sviluppo e identità: il Parco Nazionale Arcipelago Toscano celebra un traguardo storico e guarda al futuro

PORTOFERRAIO — Trent’anni passati a custodire la biodiversità, proteggere ecosistemi fragili e costruire, giorno dopo giorno, un modello integrato di sviluppo territoriale. Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano taglia lo storico traguardo dei suoi primi 30 anni di attività, confermandosi un punto di riferimento nell'ambito delle politiche di sostenibilità e conservazione a livello internazionale.

Istituito con Decreto del Presidente della Repubblica il 22 Luglio 1996 per tutelare lo straordinario patrimonio naturalistico e paesaggistico delle sette perle del Tirreno – Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Pianosa, Giannutri e Gorgona – il Parco ha vissuto in questi tre decenni una profonda evoluzione culturale. Quella che alle origini veniva percepita dalle comunità locali come un’istituzione prevalentemente calata dall'alto, portatrice di vincoli e limitazioni burocratiche, si è progressivamente trasformata in un vero e proprio motore di crescita responsabile. Un percorso di eccellenza culminato con l'ingresso del Parco nella prestigiosa Green List della IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura), lo standard globale per le aree protette più virtuose del pianeta.

A guidare l'Ente Parco in questa nuova fase di maturità istituzionale e verso le sfide complesse dei prossimi anni è il neo-presidente Matteo Arcenni, insediatosi con la chiara volontà di consolidare un modello di governance aperto e inclusivo.

“Festeggiare i trent'anni di storia del Parco Nazionale Arcipelago Toscano significa prima di tutto celebrare un percorso condiviso di maturazione e la progressiva costruzione di un’alleanza virtuosa tra l'uomo e l'ambiente - ha sottolineato il Presidente Matteo Arcenni - In questi tre decenni è stato dimostrato nei fatti che la protezione rigorosa degli ecosistemi e lo sviluppo socio-economico delle nostre isole non sono due concetti in contrapposizione, ma leve indispensabili che devono viaggiare di pari passo. La tutela dell'ambiente e della biodiversità non sono mai limiti, ma valori condivisi e straordinarie occasioni di crescita economica e sociale. L’obiettivo che ci siamo dati è far sì che il Parco venga percepito ogni giorno di più come una vera 'casa comune': un luogo d'ascolto permanente, trasparente e strutturato con le istituzioni, i cittadini, i pescatori, gli agricoltori e tutti gli operatori economici che animano il nostro arcipelago. Ringrazio tutti i dipendenti e i miei predecessori per questi 30 anni di impegno”.

Il piano d'azione: i pilastri strategici per il futuro. Per consolidare il ruolo del Parco come modello di sostenibilità per l'intero bacino del Mediterraneo, il Presidente Arcenni ha delineato un’agenda di mandato incentrata su interventi strutturali e azioni di sistema. Un rinnovato patto di sussidiarietà con le comunità locali. Strutturare una reale co-progettazione per il territorio. L'Ente intende valorizzare le competenze storiche e la memoria delle comunità insulari, ponendo al centro dell'agenda le esigenze quotidiane di chi risiede e lavora sulle isole tutto l'anno, supportando i servizi essenziali e la tenuta demografica dei piccoli centri.

Con il programma MAB UNESCO, inoltre, si mira a incentivare e dare nuova linfa alle linee guida del programma Man and the Biosphere (MAB) dell'UNESCO, che vede l'Arcipelago Toscano riconosciuto come eccellenza globale per il rapporto equilibrato tra comunità umana e biodiversità. L'intento è rafforzare i progetti transfrontalieri, valorizzare i giovani del territorio attraverso borse di studio e forum dedicati, e utilizzare il brand MAB UNESCO come propulsore per posizionare le isole toscane sul panorama internazionale della ricerca, dell'educazione ambientale e delle buone pratiche di sostenibilità.

Avanti con la valorizzazione delle tipicità, agricoltura eroica e turismo di qualità, incoraggiando la transizione verso un turismo consapevole, esperienziale e destagionalizzato, capace di distribuire i flussi durante tutto l'arco dell'anno e decongestionare le aree più fragili durante la stagione estiva. Lente su scienza, innovazione e resilienza climatica, ma anche fruibilità inclusiva, patrimonio culturale e didattica per rendere il patrimonio naturalistico, archeologico e storico-architettonico del Parco accessibile a tutti facendolo diventare polo culturale attivo, hub di formazione ambientale per le scuole e centri per la diffusione della cultura del mare e della biodiversità.