Maltempo, prosegue l'allerta meteo

L'allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico è stata estesa anche al reticolo principale. Ecco le previsioni

PROVINCE DI LIVORNO E PISA — È stata prorogata all’intera giornata di domani, martedì 15 Aprile, l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore emessa ieri dalla Sala operativa unificata della Protezione civile toscana e già in corso per le 24 ore di oggi.

L’allerta gialla è estesa inoltre al rischio idraulico del reticolo principale, con validità dalle ore 12 fino alla mezzanotte di martedì 15 Aprile.

Nella notte tra lunedì e martedì e nella mattinata di martedì ancora piogge diffuse, soprattutto sul nord della regione.

Nuvolosità più irregolare nel pomeriggio di martedì con rovesci sparsi e locali temporali sulle zone interne. Le piogge sono previste in diminuzione nella serata di domani.

La Protezione civile raccomanda come sempre di tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni meteo ed evitare di sostare nelle zone vicine agli alvei dei corsi d’acqua.