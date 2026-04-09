Stop al bel tempo, scatta l'allerta meteo

La Protezione civile regionale ha diramato un codice giallo per temporali e rischio frane e allagamenti

PROVINCE DI LIVORNO E PISA — Dopo una serie di giornate con un assaggio di primavera, il maltempo fa di nuovo capolino in varie zone della Toscana.

La Protezione civile regionale ha infatto diramato un'allerta meteo di codice giallo per rischio temporali forti e rischio frane e allagamenti dalle 12 di domani, lunedì 13 Aprile, e per tutta la giornata.

Come spiegano dal Centro funzionale regionale, la circolazione depressionaria in fase di lento spostamento verso levante interessa il Mediterraneo occidentale, la Penisola Iberica e il nord Africa, mentre tra domani e martedì interesserà direttamente la nostra penisola con il transito dipiù linee di instabilità, Toscana compresa.

Nel pomeriggio di oggi sono attese locali piogge sui rilievi appenninici con cumulati poco significativi. Domani, lunedì, dalla tarda mattinata è previsto l'aumento dell'instabilità con precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio e temporale, inestensione dalla zone occidentali al resto della regione. Fenomeni più frequenti e intensi in prossimità della costa centro-meridionale, isole comprese.

Domani sono attesi temporali a partire dalla costa nel corso della mattinata, in estensione al resto della regione dal pomeriggio. Fenomeni localmente forti, difficilmente localizzabili, ma più probabili sulla costa centro meridionale e zone limitrofe.

Considerata la difficoltà nella localizzazione dei fenomeni temporaleschi, nel bollettino di vigilanza di domani, lunedì, potranno essere rivalutate le aree di allerta.