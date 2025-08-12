Bus per studenti e pendolari, pagina web dedicata

Autolinee Toscane fa sapere che dal 15 Settembre ripartono linee e corse per studenti e pendolari

PROVINCE DI LIVORNO E PISA — Preparativi in corso per il rientro a lavoro e a scuola. Sul sito di Autolinee Toscane sono state pubblicats le informazioni provvisorie sulle linee e le corse che dal 15 Settembre saranno svolte per aumentare l’offerta in occasione della ripresa delle lezioni e del ritorno a pieno regime delle attività lavorative.

Un insieme di informazioni utili per consentire a lavoratori, famiglie e studenti di informarsi e pianificare con anticipo i propri spostamenti.

Già da qualche giorno è possibile consultare tutte le linee, divise per i territori della toscana, che tra poche settimane saranno ripristinate, avendo così un quadro delle tratte e degli orari. Tutto è visibile, con documenti pdf e quadri orari, alla pagina a questo link.

I quadri orari riflettono il servizio così come terminato a metà giugno, e potrebbero quindi subire piccole variazioni sulla base di ottimizzazioni richieste dagli enti locali e sulla base delle necessità che emergeranno dalle prossime settimane.

La pagina è per questo in continuo aggiornamento e Autolinee Toscane quindi consiglia, prima di mettersi in viaggio, di controllare le ultime novità.

Molte di queste linee, servendo anche gli istituti scolastici, saranno calibrate, per orari e percorsi, sulla base degli ingressi e uscite dalle scuole a regime.

Per questo motivo Autolinee Toscane invita tutti gli istituti scolastici a comunicare il prima possibile a provveditorati, istituzioni locali ed enti preposti, la propria organizzazione, calendario e orario di entrata e uscita, sia provvisoria che definitiva, perché solo così, l’azienda potrà apportare eventuali modifiche nei tempi tecnici necessari, per dare la miglior risposta e servizio più efficiente che, senza informazioni puntuali, non potranno essere effettuati.

Con questa iniziativa Autolinee Toscane, nonostante le possibili modifiche che potrebbero avvenire, ha voluto anticipare le principali informazioni utili per scegliere l’autobus, dando modo di conoscere gli orari provvisori delle linee invernali e scolastiche, le tariffe, le modalità di acquisto e le risposte alle domande più frequenti.

Per poter prendere il bus è necessario avere un titolo di viaggio valido. Per chi è pendolare o studente ovviamente c’è la comodità dell’abbonamento. Se si decide di utilizzare l'autobus tutto l'anno, l'abbonamento studente o annuale sono quelli adatti. Ogni abbonamento può essere acquistato dal giorno 20 del mese precedente a quello di validità. Quindi, ad esempio, l’abbonamento 10 mesi studenti, sarà acquistabile solo a partire dal 20 agosto.Il costo dipende dalla tratta, dall’Isee e da eventuali ed ulteriori agevolazioni che potrebbero essere date da Province, Città Metropolitana o Comuni, a cui è necessario rivolgersi per conoscere iniziative specifiche.

Per poter acquistare un qualsiasi abbonamento è necessario avere un profilo registrato sullo shop di Autolinee Toscane.