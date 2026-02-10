Truffe, "attenzione a falsi messaggi Usl"

L'Asl Toscana nord ovest mette in guardia gli utenti: "Segnalati tentativi di truffa ai danni dei cittadini".

PROVINCE DI LIVORNO E PISA — L’Azienda Sanitaria informa la cittadinanza che nei giorni scorsi sono stati segnalati falsi messaggi Sms inviati a numeri privati e apparentemente provenienti dal mittente “Cup Usl”.

Si tratta di messaggi ingannevoli che invitano il destinatario a richiamare con urgenza numerazioni mobili non istituzionali, con il pretesto di “chiarire la propria posizione” rispetto a presunti appuntamenti o pratiche sanitarie.

Simili messaggio sono riconducibili a tentativi di truffe telefoniche volta a sottrarre credito o dati personali.

"Si raccomanda ai cittadini: di prestare la massima attenzione e a non richiamare numeri sconosciuti o non istituzionali indicati in messaggi sospetti; non fornire dati personali o sanitari via Sms o telefono; segnalare immediatamente al proprio operatore telefonico numeri o messaggi anomali; in caso di tentativi di truffa, informare la Polizia Postale. - segnala l'Asl Toscana nord ovest in una nota - Ricordiamo che i contatti ufficiali del CUP (numero unico 0585 498498) sono disponibili sul sito dell’Azienda Sanitaria e attraverso i canali istituzionali abitualmente utilizzati".