Aggressioni ai sanitari, misure rafforzate

Anche l’Arma dei Carabinieri entra nella formazione degli operatori sanitari.

PROVINCIA DI LIVORNO — Si rafforza ulteriormente l’azione di prevenzione e contrasto alle aggressioni nei confronti del personale sanitario nella provincia di Livorno.

Nel corso della riunione del tavolo permanente istituito presso la Prefettura, dedicato proprio alla tutela degli operatori sanitari, è stato deciso che anche l’Arma dei Carabinieri entrerà a far parte del percorso di formazione rivolto al personale socio-sanitario, affiancando l’attività già avviata nei mesi scorsi dalla Polizia di Stato.

Alla riunione hanno preso parte, tra gli altri, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Dario Mineo, il Vicario del Questore di Livorno, Dottoressa Lorena La Spina, e la Direttrice della Zona Distretto Livornese dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, Dottoressa Cinzia Torrà.

Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sulle attività già avviate nell’ambito del protocollo sottoscritto tra Prefettura, Regione Toscana e Azienda USL Toscana Nord Ovest, che ha portato alla realizzazione di numerosi incontri di formazione per il personale sanitario dell’Ospedale di Livorno, curati dalla Polizia di Stato e finalizzati a fornire strumenti concreti per prevenire e gestire situazioni di tensione o aggressività nei contesti sanitari.

Questa attività ha registrato un significativo apprezzamento da parte del mondo sanitario, tanto che proprio dagli operatori dell’ospedale di Livorno è emersa la richiesta di ampliare ulteriormente il percorso formativo e di poter incontrare anche i militari dell’Arma dei Carabinieri per approfondire ulteriori aspetti operativi e di prevenzione.

Accogliendo questa richiesta, il tavolo ha dunque stabilito che anche l’Arma dei Carabinieri avvierà specifiche attività formative rivolte agli operatori socio-sanitari, a partire proprio dal personale dell’ospedale di Livorno.

Nel corso della riunione è stato inoltre condiviso l’obiettivo di estendere questa esperienza anche agli altri presidi ospedalieri della provincia, soprattutto in vista dell’imminente stagione estiva, quando si registra tradizionalmente un aumento significativo degli accessi ai pronto soccorso e ai reparti ospedalieri.

Per questo motivo è stato stabilito che poco prima dell’inizio dell’estate saranno organizzati nuovi cicli di formazione, tenuti congiuntamente da Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, rivolti agli operatori sanitari degli ospedali di Cecina, Piombino e Portoferraio.

"Il tavolo permanente istituito in Prefettura – ha dichiarato il Prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi – sta producendo risultati concreti e particolarmente apprezzati dagli operatori sanitari. La formazione avviata in questi mesi rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione e consente di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e mondo sanitario".

"Questa azione di tutela nei confronti dei sanitari si inserisce in un quadro più ampio di interventi messi in campo per garantire sicurezza negli ospedali e nei pronto soccorso, anche grazie alla presenza dei presìdi fissi della Polizia di Stato negli ospedali, fortemente voluti dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che rappresentano un punto di riferimento importante per la sicurezza del personale sanitario e dei cittadini. L’ingresso dell’Arma dei Carabinieri in questo percorso – ha aggiunto il Prefetto – rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento di un’azione condivisa che ha un obiettivo molto chiaro: garantire a medici, infermieri e operatori sanitari condizioni di lavoro sempre più sicure, soprattutto in contesti delicati come quelli dei pronto soccorso e dei reparti ospedalieri".

"Proprio per questo – ha concluso il Prefetto – abbiamo deciso di estendere questa esperienza anche agli altri ospedali della provincia, in particolare in vista dell’estate, quando l’aumento degli accessi rende ancora più importante assicurare strumenti di prevenzione e tutela per il personale sanitario".