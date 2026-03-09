Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 15:50 METEO:LIVORNO18°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Lunedì 09 Marzo 2026
Tutti i titoli:
50mila tulipani colorano Terrazza Mascagni Riposizionato il ponte mobile, gli step Miglior clima, Livorno nella Top Ten Bonifiche e rinnovabili, lente delle province
corriere tv
Izzo e Paolantoni: «A Sanremo solo con un'idea, non andremo a fare i napoletani amici di De Martino»
Izzo e Paolantoni: «A Sanremo solo con un'idea, non andremo a fare i napoletani amici di De Martino»

Attualità Lunedì 09 Marzo 2026 ore 13:29

Miglior clima, Livorno nella Top Ten

Condividi

È quanto emerge da uno studio de Il Sole 24 Ore in collaborazione con 3bmeteo. In Italia la temperatura media annua è salita di 1,8 gradi



LIVORNO — C'è anche la città di Livorno nella top ten delle città italiane con il miglior clima. 

È quanto rileva l'Indice del clima de Il Sole 24 Ore in collaborazione con 3bmeteo. Al primo posto della classifica invece troviamo Bari, in Puglia.

Livorno è al sesto posto della classifica. Fra il 2010 e il 2025 a Livorno è stato registrato un'aumento di temperatura del +1,64%.

Lo studio prende in esame 15 parametri fra cui piogge, nebbia, ventilazione, giorni freddi, intensità delle piogge, brezza estiva, precipitazioni estreme, umidità etc.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Dopo il guasto del ponte mobile sulla Fi-Pi-Li a Livorno interviene l'Unione industriale pisana.
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Dino Fiumalbi

new
Franco Cambi

VI PRESENTO I MIEI...

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

50mila tulipani colorano Terrazza Mascagni

Attualità

Riposizionato il ponte mobile, gli step

Attualità

Miglior clima, Livorno nella Top Ten

Attualità

Bonifiche e rinnovabili, lente delle province