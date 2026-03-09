Izzo e Paolantoni: «A Sanremo solo con un'idea, non andremo a fare i napoletani amici di De Martino»
Attualità Lunedì 09 Marzo 2026 ore 13:29
Miglior clima, Livorno nella Top Ten
È quanto emerge da uno studio de Il Sole 24 Ore in collaborazione con 3bmeteo. In Italia la temperatura media annua è salita di 1,8 gradi
LIVORNO — C'è anche la città di Livorno nella top ten delle città italiane con il miglior clima.
È quanto rileva l'Indice del clima de Il Sole 24 Ore in collaborazione con 3bmeteo. Al primo posto della classifica invece troviamo Bari, in Puglia.
Livorno è al sesto posto della classifica. Fra il 2010 e il 2025 a Livorno è stato registrato un'aumento di temperatura del +1,64%.
Lo studio prende in esame 15 parametri fra cui piogge, nebbia, ventilazione, giorni freddi, intensità delle piogge, brezza estiva, precipitazioni estreme, umidità etc.
