Covid, nel Livornese 4 nuovi casi

È questo il dato riferito alla provincia di Livorno. Dal monitoraggio settimanale emerge un aumento di casi in Toscana

PROVINCIA DI LIVORNO — Negli ultimi 7 giorni in provincia di Livorno sono stati registrati 4 nuovi casi positivi al Covid-19.



Da inizio epidemia in tutta la provincia ci sono stati 154.238 contagi e 967 decessi.



In Toscana nell'ultima settimana ci sono stati 76 nuovi casi positivi e non ci sono stati decessi.



Per leggere il bollettino Covid con tutti i dati della Toscana cliccate qui.