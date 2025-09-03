Questo sito contribuisce alla audience di 
mercoledì 03 settembre 2025
Attualità mercoledì 03 settembre 2025 ore 14:10

Covid, nel Livornese 4 nuovi casi

Foto di archivio

È questo il dato riferito alla provincia di Livorno. Dal monitoraggio settimanale emerge un aumento di casi in Toscana



PROVINCIA DI LIVORNO — Negli ultimi 7 giorni in provincia di Livorno sono stati registrati 4 nuovi casi positivi al Covid-19.


Da inizio epidemia in tutta la provincia ci sono stati 154.238 contagi e 967 decessi.


In Toscana nell'ultima settimana ci sono stati 76 nuovi casi positivi e non ci sono stati decessi.


Per leggere il bollettino Covid con tutti i dati della Toscana cliccate qui.

