Attualità mercoledì 03 settembre 2025 ore 14:10
Covid, nel Livornese 4 nuovi casi
È questo il dato riferito alla provincia di Livorno. Dal monitoraggio settimanale emerge un aumento di casi in Toscana
PROVINCIA DI LIVORNO — Negli ultimi 7 giorni in provincia di Livorno sono stati registrati 4 nuovi casi positivi al Covid-19.
Da inizio epidemia in tutta la provincia ci sono stati 154.238 contagi e 967 decessi.
In Toscana nell'ultima settimana ci sono stati 76 nuovi casi positivi e non ci sono stati decessi.
Per leggere il bollettino Covid con tutti i dati della Toscana cliccate qui.
