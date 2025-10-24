Questo sito contribuisce alla audience di 
venerdì 24 ottobre 2025
Attualità venerdì 24 ottobre 2025 ore 13:06

Mareggiate, allerta meteo prorogata

Foto di archivio

Le raffiche di vento continuano a soffiare sulla costa. Sospesi i collegamenti marittimi con Capraia, all'Elba solo Moby effettua servizio



PROVINCIA DI LIVORNO — La sala operativa della Protezione civile regionale ha prorogato l'allerta gialla per rischio mareggiate su costa centro-settentrionale e Arcipelago fino alle ore 13 di domani, sabato 25 Ottobre.

Lo ha anticipato sui social il presidente della giunta regionale toscana Eugenio Giani.

"Nella notte le onde alla Gorgona hanno raggiunto i 5,5 metri di altezza, adesso in calo", ha aggiunto Giani.

Per oggi è previsto ancora mare agitato sulla costa centro-settentrionale e su Arcipelago a nord dell'Elba, molto mosso a sud dell'Elba. 

Domani, sabato, mare agitato sul litorale centro settentrionale e su Arcipelago a nord dell'Elba, mosso o localmente molto mosso a sud.

Per quanto riguarda i collegamenti marittimi, al momento sono sospesi per l'isola di Capraia.

All'isola d'Elba per tutta la mattinata fermi i traghetti di Toremar e Blu Navy, solo Moby ha effettuato le corse fra Portoferraio e Piombino.

