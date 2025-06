Porti, ok dalla Regione a presidenza Gariglio

Due provvedimenti importanti e connessi la scelta di Davide Gariglio alla guida dell'Autorità portuale e l'intesa per la Darsena Europa

PROVINCIA DI LIVORNO — La Giunta regionale della Toscana ieri ha rilasciato il parere che sigla e formalizza l'intesa con il governo per quanto riguarda la nomina del dottor Davide Gariglio, già parlamentare, a presidente dell'Autorità portuale più importante della Toscana, quella che coinvolge Livorno, Piombino, Portoferraio, Rio Marina, Cavo e Capraia Isola, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Davide Gariglio

Lo ha dichiarato oggi Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, durante una conferenza stampa.

Giani ha parlato di una scelta fatta con dialettica e molto importante perchè ieri è stata raggiunto sia l'accordo per la presidenza di Gariglio all'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale sia l'intesa col commissario Guerrieri per procedere con gli interventi per la realizzazione della Darsena Europa nel porto di Livorno.