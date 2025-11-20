Regionali, gli eletti nel collegio livornese

Dopo le votazioni e il grande successo di Giani a livello regionali, ecco gli eletti in Consiglio regionale del collegio di Livorno

PROVINCIA DI LIVORNO — Concluso lo spoglio delle schede elettorali e in base alle preferenze espresse per le elezioni regionali 2025, che hanno decretato la vittoria del governatore Eugenio Giani con la coalizione di centrosinistra allargata al Movimento 5 Stelle (leggi qui l'articolo), in provincia di Livorno sono soltanto tre i candidati eletti nel nuovo Consiglio regionale della Toscana: 2 per la coalizione di Giani e 1 per la coalizione di Tomasi.

Ecco come sarà distribuita la rappresentanza e chi sono i consiglieri regionali eletti in provincia di Livornl:

Eugenio Giani Presidente 56,99%- 2 seggi

Partito Democratico

1 seggio - Alessandro Franchi 6.605 voti

Alleanza Verdi e Sinistra

1 seggio - Diletta Fallani 1.676 voto





Alessandro Tomasi Presidente 35,61%- 1 seggio

Fratelli d'Italia

1 seggio - Marcella Amadio 5.387 voti

Antonella Bundu 7,41%- 0 seggi

Toscana Rossa

0 seggi





Qui di seguito riportiamo i voti di coalizioni e liste in provincia di Livorno:

EUGENIO GIANI 56,99% - 67.042 voti

Partito democratico il 31,80% - 33.717 voti

Eugenio Giani Presidente Casa Riformista il 9,96% - 10.562 voti

Alleanza Verdi e Sinistra il 8,51% - 9.019 voti

Movimento 5 Stelle il 6,51% - 6.904 voti

ALESSANDRO TOMASI 35,61% - 41.894 voti

Fratelli d'Italia il 26,39% - 27.978 voti

Lega Toscana per Salvini premier il 4,14% - 4.387 voti

Forza italia-Udc-Tomasi Presidente il 3,76% - 3.991 voti

È ora. Lista civica Tomasi presidente il 1,15% - 1.224 voti.

Noi moderati civici per Tomasi il 0,98% - 1.035 voti



ANTONELLA BUNDU 7,41%- 8.712 voti

Toscana rossa 6,79% - 7.198 voti.

A questo link l'elenco di tutti gli eletti in Consiglio regionale.