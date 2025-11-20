Liposuzioni e interventi chirurgici per migliaia di euro, sequestrata clinica abusiva per cinesi a Roma
Politica martedì 14 ottobre 2025 ore 18:10
Regionali, gli eletti nel collegio livornese
Dopo le votazioni e il grande successo di Giani a livello regionali, ecco gli eletti in Consiglio regionale del collegio di Livorno
PROVINCIA DI LIVORNO — Concluso lo spoglio delle schede elettorali e in base alle preferenze espresse per le elezioni regionali 2025, che hanno decretato la vittoria del governatore Eugenio Giani con la coalizione di centrosinistra allargata al Movimento 5 Stelle (leggi qui l'articolo), in provincia di Livorno sono soltanto tre i candidati eletti nel nuovo Consiglio regionale della Toscana: 2 per la coalizione di Giani e 1 per la coalizione di Tomasi.
Ecco come sarà distribuita la rappresentanza e chi sono i consiglieri regionali eletti in provincia di Livornl:
Eugenio Giani Presidente 56,99%- 2 seggi
Partito Democratico
1 seggio - Alessandro Franchi 6.605 voti
Alleanza Verdi e Sinistra
1 seggio - Diletta Fallani 1.676 voto
Alessandro Tomasi Presidente 35,61%- 1 seggio
Fratelli d'Italia
1 seggio - Marcella Amadio 5.387 voti
Antonella Bundu 7,41%- 0 seggi
Toscana Rossa
0 seggi
Qui di seguito riportiamo i voti di coalizioni e liste in provincia di Livorno:
EUGENIO GIANI 56,99% - 67.042 voti
Partito democratico il 31,80% - 33.717 voti
Eugenio Giani Presidente Casa Riformista il 9,96% - 10.562 voti
Alleanza Verdi e Sinistra il 8,51% - 9.019 voti
Movimento 5 Stelle il 6,51% - 6.904 voti
ALESSANDRO TOMASI 35,61% - 41.894 voti
Fratelli d'Italia il 26,39% - 27.978 voti
Lega Toscana per Salvini premier il 4,14% - 4.387 voti
Forza italia-Udc-Tomasi Presidente il 3,76% - 3.991 voti
È ora. Lista civica Tomasi presidente il 1,15% - 1.224 voti.
Noi moderati civici per Tomasi il 0,98% - 1.035 voti
ANTONELLA BUNDU 7,41%- 8.712 voti
Toscana rossa 6,79% - 7.198 voti.
A questo link l'elenco di tutti gli eletti in Consiglio regionale.
