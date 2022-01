Pratiche commerciali scorrette, Cin sanzionata

La segnalazione era stata presentata all'Antitrust dalla compagnia di navigazione Grimaldi spa e riguarda i collegamenti con Sicilia e Sardegna

ROMA — Una sanzione di 100mila euro è stata comminata dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato alla compagnia di navigazione Cin-Tirrenia, che fa capo al Gruppo Onorato Armatori, per pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole.

La pubblicità oggetto della sanzione

Tale sanzione riguarda la promozione dei collegamenti marittimi con la Sardegna e la Sicilia diffusa online nell'estate 2020 per il 2021.

In particolare la sanzione riguarda la "diffusione di messaggi promozionali volti ad indurre i consumatori ad acquistare biglietti con notevole anticipo rispetto al periodo di utilizzo degli stessi e inerenti la possibilità di cancellare detti biglietti in quanto si offriva una polizza assicurativa che avrebbe coperto le eventuali penali, senza tuttavia indicare l’esclusione per i consumatori che si trovavano in quarantena, nonché il riferimento sulle qualifiche del professionista quale titolare della convenzione per le rotte in esame, configurano una pratica commerciale ingannevole”.