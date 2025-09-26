Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 06:30 METEO:LIVORNO13°20°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
venerdì 26 settembre 2025
Tutti i titoli:
Chirurgia e telemedicina, ecco il Totem Octopus Donne Democratiche, incontro con candidate Pd Medici di famiglia, il dottor Lelli in pensione Fi-Pi-Li, Landi "pedaggio per tutti è follia"
corriere tv
Il video della rissa a Bolzano: il lancio di oggetti e lo scontro corpo a corpo tra le vie del centro
Il video della rissa a Bolzano: il lancio di oggetti e lo scontro corpo a corpo tra le vie del centro

Attualità martedì 26 agosto 2025 ore 07:00

Biglietti bus, occhio alle truffe online

Condividi

Autolinee Toscane ha diffuso un nuovo avviso per gli utenti riguardante gli abbonamenti e i biglietti



TOSCANA — Autolinee Toscane attraverso una nota fa sapere che ci sono nuove e ulteriori truffe online sui social media, dove vengono pubblicizzate pagine che promettono tessere in edizioni limitate che consentono di viaggiare a bassissimi prezzi sui mezzi pubblici in alcune città o in tutta la toscana. 

Ultimo caso, come spiegano da Autolinee Toscane, "una pagina Facebook che promuove sconti e abbonamenti inventati, e a costi irrisori, per chi usa i mezzi a Prato. Truffe similari, relative ad altre città, erano già state segnalate e denunciate".

"L’azienda precisa - prosegue la nota - che si tratta di notizie false e post, con informazioni errate e prive di fondamento, in cui, con immagini di biglietti inesistenti creati con fotomontaggi, vengono offerti, a pochi euro e in modo esclusivo, abbonamenti annuali o semestrali, simulando anche commenti e risposte di utenti soddisfatti. Tutto con l’evidente scopo di attirare l’attenzione, trarre in inganno e far cadere le persone in una truffa. Solitamente, dopo un pagamento di pochi euro, vengono sottratti ai truffati anche importi superiori a varie decine di euro".

Autolinee Toscane fa inoltre sapere che "è completamente estranea a queste iniziative ed invita a non cliccare sui link di questi post e non dare i propri dati. Casi simili si erano già verificati negli scorsi mesi, in modo sporadico, e furono allertati e denunciati alle forze dell’ordine. Autolinee Toscane, anche in questo caso, farà denuncia".

L'invito dell'azienda è quindi "a prestare attenzione e a diffidare da informazioni e comunicazioni che non provengano dai canali ufficiali e si ricorda che per utilizzare il servizio è necessario avere un biglietto o un abbonamento valido emesso dai canali di vendita ufficiali e validarlo quando necessario. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito ww.at-bus.it e la app ufficiale at bus".

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
La conferenza Donne Democratiche incontra le candidate del Pd al Consiglio regionale
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Nicola Belcari

Franco Cambi

SORRIDENDO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Chirurgia e telemedicina, ecco il Totem Octopus

Elezioni

Donne Democratiche, incontro con candidate Pd

Attualità

Medici di famiglia, il dottor Lelli in pensione

Elezioni

Fi-Pi-Li, Landi "pedaggio per tutti è follia"