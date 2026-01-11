Prevenzione melanoma, al via le prenotazioni

Il progetto della Fondazione Ant con screening gratuiti torna a Livorno. Ecco le informazioni

LIVORNO — È già ripartito con il nuovo anno, anche in Toscana, il prezioso programma di prevenzione oncologica gratuita di Fondazione Ant e fra le prime mete del 2026 ci sarà proprio Livorno.

Grazie al prezioso impegno dei Volontari del Charity Shop Ant di Via Garibaldi 52, da anni ormai Fondazione Ant è presente nel territorio labronico con le proprie attività di sensibilizzazione sull’importanza dell’assistenza domiciliare gratuita e specializzata ai malati di tumore e con campagne di prevenzione oncologica gratuita.

Nello specifico, a Gennaio, saranno offerte ai cittadini residenti a Livorno e provincia, 2 giornate di Progetto Melanoma Ant per un totale di 48 visite gratuite, cui seguiranno a febbraio altre due giornate di Progetto Tiroide, rivolte ad altri 48 pazienti di Livorno e provincia.

A Gennaio saranno a disposizione visite dermatologiche gratuite, che hanno l’obiettivo di individuare eventuali nei sospetti, con l’ausilio della dermatoscopia, per la prevenzione dei tumori della pelle. Un melanoma può nascere sulla cute, in molti casi su un nevo preesistente, congenito o acquisito, ma anche nelle mucose e nell’occhio. Si tratta di un tipo di cancro particolarmente aggressivo ma può essere guarito se diagnosticato tempestivamente.

Ogni anno, in Italia, fa registrare 7.000 nuovi casi e 1.500 decessi. La fascia d’età più a rischio è quella tra i 50 e 60 anni (mediana alla diagnosi 57 anni, 67 anni al decesso), nel 20% dei casi purtroppo anche soggetti tra i 15 ed i 39 anni.

Questo progetto, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Livorno, è tanto più importante in una zona in cui, nel solo anno 2024, sono stati registrati oltre 400 nuovi casi di melanoma, un dato drammaticamente superiore rispetto alla media italiana e a quella regionale toscana.

Le visite si terranno il 21 e 28 Gennaio presso Studi medici Cipriani in Scali Manzoni 31 a Livorno.

Le date di Progetto Tiroide saranno divulgate più avanti.

Le prenotazioni online partiranno il 13 gennaio dalle ore 10,00. Per accedere alle visite occorre registrarsi e prenotare il proprio appuntamento a questo link.

Le visite sono riservate ai cittadini di Livorno e provincia.

“I progetti di prevenzione oncologica gratuita Ant sono attivi in Toscana ormai dal 2007 – ha detto Simone Martini, Delegato Ant Firenze. Negli anni abbiamo potuto portare ai cittadini dell’area livornese numerose visite di prevenzione attraverso i Progetti Tiroide e Melanoma. L’obiettivo è quello di rendere alla portata di tutti la cultura della prevenzione oncologica. Mettere a disposizione queste giornate gratuitamente, in un momento in cui anche le condizioni economiche di molti sono diventate più difficili, rappresenta davvero un importante traguardo. Tutto questo non sarebbe possibile senza il contributo dei nostri partners, dei tanti cittadini che ogni giorno sostengono Ant con le loro donazioni e dei Volontari che si impegnano nelle attività della nostra Fondazione”.

“Siamo contenti - dichiara Andrea Raspanti, assessore al Sociale del Comune di Livorno – di poter sostenere questo progetto anche nel 2026. Associazioni come Fondazione Ant svolgono un ruolo fondamentale perché contribuiscono a sensibilizzare la popolazione su temi importanti quali quelli della ricerca sanitaria e della prevenzione”.

Fin dal 2004 Fondazione Ant ha scelto di affiancare al proprio prezioso servizio gratuito di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore anche l’attività di prevenzione oncologica sempre gratuita, rivolta ai cittadini del territorio.

Dal 2007 questi progetti sono approdati anche in Toscana, con un numero di visite sempre in crescita. Nella nostra regione, nel solo anno 2025, sono stati sottoposti a visita tramite i vari progetti di prevenzione Ant oltre 3000 pazienti.

Per conoscere tutte le date di prevenzione oncologica gratuita che ogni mese Ant organizza in Toscana e sapere come prenotarsi, è possibile visitare la sezione “visite di prevenzione oncologica” della pagina web ant.it/toscana.