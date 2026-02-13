Questo sito contribuisce alla audience di 
Venerdì 13 Febbraio 2026
Attualità Venerdì 13 Febbraio 2026 ore 13:49

Maltempo, scatta una nuova allerta

Foto di archivio

La Protezione civile regionale ha diramato un codice giallo. Ecco le previsioni per le prossime ore



TOSCANA — Cessata alle 12 di oggi l'allerta meteo per vento e mareggiate, ecco che arriva una nuova allerta per piogge.

La sala unificata della Protezione civile regionale ha infatti diramato un codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico per tutta la Toscana dalla mezzanotte di questa sera fino alle 18 di domani, sabato 14 Febbraio.

In base alle previsioni del Centro Funzionale Regionale una nuova circolazione ciclonica interesserà la Toscana nella giornata di domani con precipitazioni diffuse occasionalmente a carattere di rovescio o temporale con neve in Appennino oltre i 1200-1400 metri. Locali temporali saranno più probabili sulle zone meridionali.

Sempre per domani, sabato, nelle prime ore sono previsti forti venti meridionali su costa e Arcipelago con raffiche fino a 80 chilometri orari ma con rapida attenuazione già in mattinata.

Per quanto riguarda i mari, oggi previsti molto mossi a nord dell'Elba, domani, sabato, mari molto mossi in attenuazione a mossi sottocosta.

