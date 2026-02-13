Questo sito contribuisce alla audience di 
Venerdì 13 Febbraio 2026
Cultura Venerdì 13 Febbraio 2026 ore 11:00

In coppia al museo con un solo biglietto

Foto di repertorio

È questa l'iniziativa dei musei civici livornesi in occasione di San Valentino, festa degli innamorati



LIVORNO — Domani, sabato 14 Febbraio, torna la campagna del Comune di Livorno dal titolo “San Valentino ai Musei” pensata per la promozione speciale del patrimonio artistico e storico-culturale delle collezioni cittadine.

Lo fa sapere il Comune di Livorno attraverso una nota.

Come già lo scorso anno, nella giornata di domani per ogni coppia di persone che visiterà il Museo della Città di Livorno e il Museo Mediceo dei Granai di Villa Mimbelli è previsto il pagamento di un singolo biglietto intero.

