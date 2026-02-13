Cultura Venerdì 13 Febbraio 2026 ore 11:00
In coppia al museo con un solo biglietto
È questa l'iniziativa dei musei civici livornesi in occasione di San Valentino, festa degli innamorati
LIVORNO — Domani, sabato 14 Febbraio, torna la campagna del Comune di Livorno dal titolo “San Valentino ai Musei” pensata per la promozione speciale del patrimonio artistico e storico-culturale delle collezioni cittadine.
Lo fa sapere il Comune di Livorno attraverso una nota.
Come già lo scorso anno, nella giornata di domani per ogni coppia di persone che visiterà il Museo della Città di Livorno e il Museo Mediceo dei Granai di Villa Mimbelli è previsto il pagamento di un singolo biglietto intero.
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI