Accoltellati per strada al culmine di una lite

L'alterco, poi sfociato in aggressione, è scoppiato in viale Carducci. Due persone al pronto soccorso con ferite all'addome e al volto

LIVORNO — Paura nel pomeriggio di oggi in viale Carducci dove una lite scoppiata in strada è degenerata in accoltellamento. In ospedale, con ferite all'addome e al volto, sono finiti due livornesi di 46 e 50 anni.

Secondo una prima ricostruzione i due sarebbero stati feriti con un'arma da taglio estratta da una terza persona, fermata dai carabinieri intervenuti sul posto congiuntamente a volanti della polizia e al 118, che ha preso in carico i feriti trasferiti al pronto soccorso in codice giallo.

Sull'episodio indagano i carabinieri.