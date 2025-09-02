Allerta meteo, ecco le attività sospese

Il Comune di Livorno ha diffuso un avviso conseguente all'allerta meteo arancione per temporali forti

LIVORNO E COLLESALVETTI — Il Centro funzionale meteo della Protezione civile regionale ha emanato un’allerta arancione per la possibilità di forti temporali con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valida per il territorio nord-occidentale della Toscana, comprese Livorno, Gorgona e le altre isole dell’Arcipelago.





L’allerta sarà in vigore domani, giovedì 5 settembre, dalle ore 6 alle ore 18.

Questa allerta arancio sarà preceduta, e seguita, dal codice giallo, sempre per temporali e rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore, in vigore dalle ore 21 di oggi, mercoledì 4 settembre, fino alle ore 6 di domani, giovedì 5 settembre, e poi dalle ore 18 fino alla mezzanotte di domani giovedì 5 settembre.



Si potranno verificare anche forti colpi di vento e grandinate.



Per domani, giovedì 5 settembre, in concomitanza con l’allerta arancio, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche ed educative delle scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Livorno dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati, delle ludoteche comunali, dei centri estivi, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri cittadini, del canile comunale.



Salta l’appuntamento previsto della rassegna Leggermente Next (Michele Guerra, Il mio nome è Rosa Parks).



In concomitanza con l’entrata in vigore del codice giallo, la Protezione Civile del Comune di Collesalvetti provvederà a chiudere per motivi precauzionali il tratto di via Aiaccia che attraversa la cassa d'espansione del torrente Ugione. Verrà chiuso anche il tratto che prosegue nel territorio del Comune di Collesalvetti.

Rimarrà invece percorribile il tratto di via Aiaccia che va dall'incrocio con via delle Sorgenti (altezza civico 452) fino al ponte sull'Ugione. La Protezione civile raccomanda particolare prudenza agli abitanti della zona e di prestare attenzione all’evolversi della situazione, visto il codice di allerta arancione.

Anche il Comune di Collesalvetti fa sapere che è stata emessa una ordinanza contingibile ed urgente per la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole ogni ordine e grado, dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati; e la chiusura: dei centri diurni, dei centri anziani; dei centri estivi; posti nel Comune di Collesalvetti per il giorno giovedì 05 settembre 2024.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle; porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.