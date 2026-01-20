Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 06:30 METEO:LIVORNO11°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Mercoledì 21 Gennaio 2026
Tutti i titoli:
Magna, "vigileremo sull'occupazione" Offese da Perini, Salvetti annuncia querela Magna, siglato protocollo per il rilancio Diciotto intossicati dopo il pranzo al ristorante
corriere tv
Insorti e terroristi: quella “Civil War” nel lessico dei trumpiani
Insorti e terroristi: quella “Civil War” nel lessico dei trumpiani

Politica Mercoledì 21 Gennaio 2026 ore 06:00

Centocinque anni fa nasceva il Partito Comunista

Condividi

La commemorazione oggi a Livorno. Ecco le informazioni per gli interessati a partecipare



LIVORNO — Come ogni anno il Partito Comunista Italiano celebra a Livorno la fondazione dell'allora Partito Comunista d’Italia, avvenuta in città il 21 gennaio del 1921. 

"Per il PCI la ricorrenza immancabile non è solamente occasione per ricordare sia il coraggio e l’intraprendenza degli antenati fondatori negli anni che vedevano montare il fenomeno fascista in Italia, sia 105 anni di storia comunista nel nostro paese: - si legge in una nota di Rifondazione Comunista Toscana - per il PCI le commemorazioni hanno senso se proiettate verso il futuro, se servono per ribadire il legame tra le scelte di campo fatte in passato e l’attualizzazione di quel pensiero politico nella realtà di oggi".

"Un’urgenza, quest’ultima, mostrata dai tanti e preoccupanti attacchi, che si susseguono nel mondo, alle persone, ai popoli, ai paesi che rifiutano di chinarsi agli interessi del capitale e dell’imperialismo, così come dalle continue manovre mirate a relegare sempre più ai margini del potere politico i lavoratori, gli sfruttati, gli svantaggiati ma anche i cittadini in genere. - prosegue la nota - In risposta a ciò al PCI spetta portare avanti la costruzione di una forza e di una proposta politica calate nella realtà concreta del contesto italiano senza perdere di vista quella internazionale. Una sfida difficile ma tutt’altro che velleitaria, come tanti, invece, sono indotti e inducono a pensare, spesso contro i loro stessi interessi".

"Ricordando il 21 Gennaio il PCI ricorda la necessaria determinazione nell’affrontare le urgenze del mondo reale e attuale: quello di allora, quello di oggi. - si conclude la nota - Mercoledi 21 Gennaio alle ore 10,30 al cimitero comunale dei Lupi avrà luogo l’omaggio ai fondatori del PCI e ai militanti storici. Alle ore 12, 30 seguiranno il cambio bandiera e la conferenza stampa al Teatro San Marco".

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Il gruppo in città per un torneo di scacchi ha accusato dei malori dopo aver mangiato del pesce
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Marco Celati

Franco Cambi

RACCOLTE & PAESAGGI

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Lavoro

Magna, "vigileremo sull'occupazione"

Politica

Offese da Perini, Salvetti annuncia querela

Lavoro

Magna, siglato protocollo per il rilancio

Cronaca

Diciotto intossicati dopo il pranzo al ristorante