Cento anni fa nasceva il Pci

Giornata di iniziativa a Livorno per ricordare la nascita del partito, fondato proprio a Livorno nel 1921.Tante iniziative in programma

LIVORNO — Il 21 Gennaio 1921 nasceva a Livorno il Partito comunista d'Italia.

Il Pci Livornese e Toscano celebrano il centenario con una serie di iniziative in programma per la gornata di oggi: a partire dalle 9 al Teatro San Marco in via Borra, si terrà un “presidio permanente” che si protrarrà fino attorno alle 18,30.

Alle 10 una delegazione del Pci renderà omaggio ai "compagni storici" al cimitero dei Lupi

Alle 17,15, davanti al teatro San Marco, si svolgerà una manifestazione con la deposizione di una corona d’alloro alla targa che ricorda la nascita del Partito. Assieme alla corona sarà posta anche la bandiera del rinato Pci.

A partire dalle 18,45, sulle pagine Facebook del Pci nazionale, del Pci toscano e della federazione livornese del partito, e sui canali Youtube del partito, sarà trasmesso in videoconferenza il dibattito-convegno “Cent’anni di noi” dedicato alla storia e all’attualità del Partito comunista italiano. Dopo i saluti del segretario regionale Marco Barzanti, interverranno lo storico Alexander Hobel che è anche responsabile del dipartimento Cultura della segreteria nazionale del Pci, e l’economista Vladimiro Giacché, presidente del Centro Europa Ricerche, e il segretario nazionale del Pci Mauro Alboresi.



Altre iniziative, organizzate dal Comune di Livorno, si svolgeranno in questi giorni (leggi qui l'articolo collegato), altre sono state invece programmate per i prossimi mesi.

A Febbraio un ciclo di incontri “Il PCI, una storia da raccontare”. A cura dell'Associazione culturale “21”, in collaborazione conAssociazione culturale “Caffè della Scienza Nicola Badaloni” e Istoreco. In chiusura un convegno internazionale su Antonio Gramsci.

A Marzo l'associazione Carico Massimo in collaborazione con il Comune di Livorno presenterà “Ore d’Aria: Radio Solaire Livorno”, incontro e azione radiofonica con Giorgio Lolli, un progetto di Federico Bacci, Massimo Carozzi, Francesco Eppesteingher.

Infine, in data da destinarsi, mostra ed eventi sul tema dei rapporti fra il Partito Comunista e la letteratura, l’arte e il cinema.