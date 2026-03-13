Ambitour experience, tappa a Livorno

Operatori e amministratori alla scoperta della "Toscana che non ti aspetti". Come iscriversi

LIVORNO-COLLESALVETTI — Riprende il viaggio di AmbiTour experience, il percorso di incontri e visite sul territorio organizzato da Anci Toscana e Toscana Promozione Turistica per favorire l’incontro tra gli amministratori locali, rafforzare la rete dei professionisti del turismo e promuovere le eccellenze delle Comunità d’Ambito.

Giovedì 19 Marzo 2026, l’appuntamento farà tappa a Livorno, una destinazione dalla storia unica che si svela tra canali medicei, mercati storici e arte urbana. Sotto il claim “Livorno: la Toscana che non ti aspetti”, la giornata offrirà un programma di scoperta dell’Ambito e approfondimento sull'offerta turistica di un territorio che comprende anche i comuni di Collesalvetti e Capraia Isola.



I lavori si apriranno con il ritrovo alle 9,15 presso la Sala Ferretti della Fortezza Vecchia. I saluti istituzionali saranno quelli del sindaco di Livorno Luca Salvetti, dell’assessore al turismo Rocco Garufo e della sindaca di Collesalvetti Sara Paoli. La presentazione dell’Ambito sarà a cura di Adriano Tramonti, coordinatore di Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, Destination Management Organization (DMO) dell’Ambito.



Afferma il sindaco di Livorno Luca Salvetti: "Livorno accoglie con orgoglio la tappa di AmbiTour, un’iniziativa che sposa la nostra visione di un turismo autentico e integrato. Con lo spirito della 'Toscana che non ti aspetti', vogliamo mostrare una città capace di essere custode di una storia medicea straordinaria e, al contempo, laboratorio di avanguardia urbana. Ringrazio Anci e Toscana Promozione Turistica per questa opportunità: fare rete tra amministratori e professionisti è l'unico modo per rafforzare il brand Toscana e stupire chi crede di conoscerlo già."



Per la sindaca di Collesalvetti Sara Paoli “l’iniziativa AmbiTour experience rappresenta un’importante occasione per valorizzare il lavoro che, come Comunità di Ambito Turistico Livorno–Collesalvetti–Capraia, stiamo portando avanti insieme a istituzioni e operatori del territorio. Fare rete tra Comuni significa costruire una destinazione più forte e riconoscibile, capace di mettere a sistema identità, cultura, paesaggi e tradizioni. Collesalvetti è parte integrante di questo percorso: un territorio che contribuisce a raccontare una Toscana autentica, fatta di borghi, colline, prodotti di qualità e percorsi di scoperta che dialogano con la costa e con il mare. Momenti come questo servono a rafforzare la collaborazione tra amministrazioni e operatori, ma anche a promuovere una visione condivisa dello sviluppo turistico, sostenibile e diffuso, capace di generare opportunità per le nostre imprese e valorizzare il patrimonio delle nostre comunità.”



Dopo la presentazione dell’iniziativa e della giornata e la distribuzione di materiale della Comunità di ambito turistico, si terrà la consueta sessione di “Pillole di formazione” curata da Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana con il contributo di Anci Toscana, che proporrà strumenti e opportunità concrete per gli operatori del settore. Verranno inoltre presentate le attività della Comunità di ambito con focus sulla sua offerta turistica.



A partire dalle ore 10,30, i partecipanti si divideranno in due gruppi che si alterneranno, tra mattina e pomeriggio, nella scoperta dell’Ambito Livorno. I temi del percorso a tappe riguarderanno:

Innovazione e radici storiche: presso il Port Center (Palazzina del Capitano della Fortezza Vecchia), un laboratorio multimediale di ultima generazione permetterà di esplorare la realtà del Porto di Livorno e la sua integrazione con la città.

Seguirà la visita alla Fortezza Vecchia, gioiello del XVI secolo voluto da Cosimo I de’ Medici, che custodisce le origini della comunità livornese.

Arte urbana e il quartiere Venezia: un tour a piedi attraverserà i ponti e i canali del suggestivo quartiere della Venezia. L'itinerario metterà in luce il volto contemporaneo della città attraverso i murales di artisti di fama internazionale come Aryz, Ligama ed El Rey de la Ruina.



Tradizione enogastronomica: il territorio si racconterà anche attraverso i suoi sapori con una cooking class dedicata al 5e5, l’iconico street food locale a base di torta di ceci. L'esperienza culminerà con la visita al monumentale Mercato delle Vettovaglie, esplorando anche le sue affascinanti cantine sotterranee.



Il pranzo, previsto al ristorante Le Vettovaglie all'interno del mercato, sarà un'occasione per degustare i prodotti d'eccellenza del territorio di Collesalvetti.



Qui il programma completo e il modulo per iscriversi.