Covid, 17 nuovi casi in 3 Comuni livornesi

Emergenza coronavirus, il bilancio delle ultime 24 ore in provincia di Livorno e in Toscana, che conta 277 nuovi casi e un decesso

LIVORNO — Nelle ultime 24 ore in provincia di Livorno sono state accertate 17 nuove positività al coronavirus e non sono stati rilevati decessi. Questo il dettaglio dei nuovi casi per ambito territoriale e Comuni di residenza: Area livornese 13 casi a Livorno 13, Valli Etrusche 3 casi a Piombino 3, Isola d'Elba un caso a Portoferraio.

Dall'inizio dell'epidemia ad oggi il territorio provinciale labronico ha contato 20.981 contagi e 424 decessi di persone colpite da Covid-19.

In Toscana, nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati complessivamente 277 nuovi casi di positività al virus e un decesso, avvenuto in provincia di Arezzo. I toscani ricoverati per Covid-19 sono oggi 263 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 35 in terapia intensiva (quanti ieri).