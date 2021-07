Covid, 43 nuovi contagi a livello provinciale

La provincia di Livorno conta 43 nuovi casi positivi sul territorio, gran parte nelle fasce più giovani. Sono 361 i nuovi contagi in Toscana

LIVORNO — 361 nuovi contagi in Toscana e 43 di questi sono stati registrati in provincia di Livorno.

26 su 43 ( circa il 60 per cento ) sono stati riscontrari nella fascia di età sotto i 34 anni, mentre non risultano contagi tra gli over 80.

Ecco il dettaglio dei Comuni dove si sono verificati i nuovi casi:

Collesalvetti ( 8 ), Capoliveri ( 1 ), Livorno ( 29 ), Castagneto Carducci ( 1 ), Rosignano Marittimo ( 3 ), Campiglia Marittima ( 1 ).

A livello toscano i 361 nuovi casi ( qui tutti i dati regionali) sono emersi dall'analisi di 5225 test. Si registra anche un decesso mentre ci sono 119 persone ricoverate.

In provincia di Livorno i dati totali, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono di 17822 contagi con 417 vittime del virus.