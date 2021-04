Nel Livornese muore per Covid un uomo di 99 anni

Come funziona il vaccino Johnson&Johnson in arrivo in Italia. A differenza degli altri è monodose

LIVORNO — Nelle ultime 24 ore nella provincia di Livorno è morta una persona malata di Covid-19. Si tratta di un uomo di 99 anni, come riferisce Asl nord ovest. Con questo decesso il totale sale a 374 dall'inizio dell'emergenza sanitaria

I nuovi positivi al coronavirus nel Livornese sono 55, il totale sale a 15.541. Asl nord ovest ha indicato la provenienza dei 55 casi odierni. Zona Livornese, 41 casi: Collesalvetti 6, Livorno 35. Valli Etrusche, 12 casi: Campiglia Marittima 1, Cecina 7, Piombino 2, Rosignano Marittimo 2. Isola d'Elba, 2 casi: Porto Azzurro 1, Portoferraio 1.

Guarigioni: sono 45 le persone guarite dal Covid nelle ultime 24 ore, 40 delle quali tra Livorno e Collesalvetti.

Campagna vaccinale: nella zona Livornese sono state somministrate 32.721 prime dosi e 11.137 seconde dosi. Qui la percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose è del 62,4%. Nella zona delle Valli Etrusche fatte 19.720 prime dosi e 6.725 seconde dosi, percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose: 66,3%. All'isola d'Elba 5.157 prime dosi e 1.799 seconde dosi. Percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose: 77,1%.

Situazione nei reparti Covid: All’ospedale di Livorno ci sono 85 ricoverati (2 più di ieri), di cui 12 in terapia intensiva (uno più di ieri). All’ospedale di Cecina 28 ricoverati (come ieri), di cui 4 in terapia intensiva (come ieri).

