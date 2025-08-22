Escrementi di topo e infestanti, ristorante chiuso

È questo il risultato di un controllo in un locale effettuato dai carabinieri del Nas e dell'Asl

COLLESALVETTI — I carabinieri del Nas, Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno proseguono con le ispezioni all’interno di esercizi di preparazione e somministrazione di alimenti.

A seguito di un controllo per verificare il rispetto della normativa vigente e per prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, i carabinieri hanno rilevato che in un ristorante etnico di Collesalvetti i locali cucina e magazzino erano tenuti in precarie condizioni igienico-sanitarie per la presenza di sporco pregresso e residui di precedenti lavorazioni non rimosse.

Nel locale è stata rilevata anche la presenza diffusa di escrementi di roditore ed infestanti, sia vivi che morti, in vari punti.

Tali circostanze hanno reso necessaria la richiesta di intervento di personale dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, che ha emesso un provvedimento di immediata sospensione ed inibizione dell’attività di somministrazione alimenti fino a quando le criticità riscontrate non saranno risolte.

Il controllo ha inoltre comportato sanzioni a carico della titolare per un importo di 3.000 euro.