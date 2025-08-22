Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 14:52 METEO:LIVORNO19°27°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
venerdì 22 agosto 2025
Tutti i titoli:
Divieto di balneazione in alcune zone Sporco e insetti in cucina, chiuso un bar Microcriminalità, focus sulle aree sensibili Fuga davanti ai carabinieri, arrestato per spaccio
corriere tv
La denuncia dei media libici: «Almasri picchia e uccide uomo per strada a Tripoli» - il video
La denuncia dei media libici: «Almasri picchia e uccide uomo per strada a Tripoli» - il video

Cronaca domenica 15 giugno 2025 ore 18:00

Escrementi di topo e infestanti, ristorante chiuso

Condividi
Foto di repertorio

È questo il risultato di un controllo in un locale effettuato dai carabinieri del Nas e dell'Asl



COLLESALVETTI — I carabinieri del Nas, Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno proseguono con le ispezioni all’interno di esercizi di preparazione e somministrazione di alimenti.

A seguito di un controllo per verificare il rispetto della normativa vigente e per prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, i carabinieri hanno rilevato che in un ristorante etnico di Collesalvetti i locali cucina e magazzino erano tenuti in precarie condizioni igienico-sanitarie per la presenza di sporco pregresso e residui di precedenti lavorazioni non rimosse.

Nel locale è stata rilevata anche la presenza diffusa di escrementi di roditore ed infestanti, sia vivi che morti, in vari punti. 

Tali circostanze hanno reso necessaria la richiesta di intervento di personale dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, che ha emesso un provvedimento di immediata sospensione ed inibizione dell’attività di somministrazione alimenti fino a quando le criticità riscontrate non saranno risolte.

Il controllo ha inoltre comportato sanzioni a carico della titolare per un importo di 3.000 euro. 

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
È accaduto nell’area dell’Acquario per auto ferme in attesa di entrare al vicino parcheggio e nella zona dei cimiteri comunali
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Pierantonio Pardi

new
Franco Cambi

LE PREGIATE PENNE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Divieto di balneazione in alcune zone

Cronaca

Sporco e insetti in cucina, chiuso un bar

Attualità

Microcriminalità, focus sulle aree sensibili

Cronaca

Fuga davanti ai carabinieri, arrestato per spaccio